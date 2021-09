Ultime Notizie » Amichevole Napoli » Napoli-Benevento 1-5: incredibile scivolone di Spalletti, e sabato c’è Napoli-Juve

DIRETTA NAPOLI – Quella contro il Benevento allo stadio Maradona di Napoli, dove essere una “facile” amichevole giusto per non perdere il ritmo con la pausa della Serie A a causa degli impegni della Nazionale di Mancini impegnata nelle partite di qualificazioni ai mondiale del 2022 in Qatar. E invece è arrivata l’incredibile sopresa: il Napoli ha perso davanti al proprio pubblico contro il Benevento che segna una “manita”: risultato finale Napoli-Benevento 1-5.

Como scusante per il tecnico Spalletti c’è il fatto che era privo dei giocatori volati all’estero per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, ecco che quidi abbiamo visto sulla corsia sinistra il giovane Zanoli, e tra i pali il terzo portiere Marfella… E sabato alle 18 si gioca

Il tabellino di Napoli-Benevento risultato esatto finale 1-5

Marcatori gol: 23′ Calò (B), 34′ Improta (B), 63′ rigore Politano (N), 66′ Foulon (B), 84′ rigore R Insigne (B), 88′ Umile (B).

Napoli (4-2-3-1): Marfella (75′ Idasiak); Malcuit, Manolas (46′ Costanzo), Juan Jesus, Zanoli; Fabian Ruiz (75′ Costa), Mario Rui (46′ Vergara); Politano, Ounas (75′ Marranzino), Lozano (75′ Mercurio); Petagna (83′ Ambrosino). Allenatore Spalletti.

Benevento (4-2-3-1): Paleari (76′ Manfredini); Letizia, Barba, Vogliacco (66′ Tello), Foulon (76′ Masciangelo); Calò (76′ Talia), Acampora (58′ Vokic); Elia (72′ Brignola), Insigne, Improta (46′ Basit); Moncini (66′ Sau). Allenatore Caserta.