Il recente caso di Taylor Swift, vittima di immagini esplicite generate dall’intelligenza artificiale (IA) senza il suo consenso, ha scatenato una ondata di preoccupazione e azione legislativa, evidenziando la necessità urgente di leggi più severe per combattere questa pratica invasiva e dannosa.

I deepfake, immagini o video manipolati tramite IA per far sembrare che una persona dica o faccia qualcosa che in realtà non ha fatto, hanno guadagnato notorietà negli ultimi anni, soprattutto sotto forma di contenuti pornografici non consensuali. Queste immagini, che possono essere estremamente realistiche, rappresentano un grave rischio per la privacy e la reputazione delle persone, colpendo in modo sproporzionato le donne.

Azioni legislative e politiche attuali

In risposta al caso di Swift, il rappresentante Joe Morelle ha proposto la legge “Preventing Deepfakes of Intimate Images Act“, che mira a rendere la creazione e la distribuzione di deepfake intime un reato federale negli Stati Uniti. Questa proposta legislativa è un passo cruciale verso la penalizzazione della produzione e diffusione non consensuale di materiale deepfake.

Anche le piattaforme dei social media svolgono un ruolo vitale nella lotta contro i deepfake. Ad esempio, la piattaforma sociale X ha implementato politiche che vietano i media sintetici e manipolati, così come la nudità non consensuale, eliminando attivamente le immagini che violano queste politiche e prendendo provvedimenti contro gli account responsabili.

Dal punto di vista legale, la sfida principale è stabilire leggi che affrontino specificamente i deepfake senza violare le libertà di espressione e creazione. Le immagini deepfake, anche se non sono fotografie reali, possono contenere abbastanza caratteristiche per essere identificate inequivocabilmente come una persona specifica, sollevando questioni sulla sfruttamento commerciale non consensuale dell’immagine o somiglianza di qualcuno.

Leggi in ogni paese sui Deepfakes

Nella prospettiva internazionale sulla regolamentazione dei deepfake, specialmente quelli di natura pornografica e non consensuale, c’è una considerevole variabilità per quanto riguarda le leggi esistenti e le azioni intraprese dai diversi paesi.

Negli Stati Uniti, sebbene 46 stati abbiano qualche forma di divieto sulla pornografia di vendetta, solo Virginia e California includono specificamente i media falsificati e i deepfake nelle loro leggi. Nel Regno Unito, la pornografia di vendetta è vietata, ma la legge non copre i contenuti falsificati. Finora, nessun altro paese ha vietato a livello nazionale la pornografia falsa non consensuale. Ciò lascia solo un pugno di leggi civili e penali esistenti che potrebbero essere applicate in situazioni molto specifiche, come l’uso della legge sul diritto d’autore se il volto della vittima viene estratto da una foto con copyright, o la legge sullo stalking se si può provare l’intenzione del perpetratore di causare danni.

Nel Regno Unito, anche se non esistono leggi specifiche per i deepfake, altre leggi più consolidate e dottrine legali possono essere applicabili in controversie legate a deepfake indesiderati o video manipolati. Queste includono leggi sulla protezione dei dati e possibilmente la tortura della pubblicità ingannevole nei casi in cui l’immagine di una persona è stata commercializzata. Le leggi sulla diffamazione potrebbero essere rilevanti anche se le immagini pubblicate danneggiano la reputazione di un individuo identificabile e causano un “grave danno”. Attualmente, la Commissione di diritto del Regno Unito sta rivedendo le leggi penali relative alla produzione, creazione e condivisione di immagini intime senza consenso.

In Australia, il problema della pornografia deepfake è stato riconosciuto come un problema serio. Attivisti come Noelle Martin hanno sottolineato che la pornografia deepfake viene spesso utilizzata per intimidire e minare le donne in ruoli pubblici, come la politica e il giornalismo. Nonostante alcuni paesi, come Australia, Sudafrica e Regno Unito, abbiano aperto la strada all’approvazione di leggi contro l’abuso sessuale deepfake, c’è ancora molta strada da fare in termini di legislazione globale e risposta coordinata a livello internazionale. I difensori dei diritti digitali sottolineano la necessità che le grandi tecnologie siano responsabili e sostengono la depennazione della pornografia deepfake dai motori di ricerca e il blocco dei siti da parte dei fornitori di servizi.

Queste variazioni e lacune nella legislazione evidenziano la complessità della sfida che la regolamentazione dei deepfake affronta a livello internazionale. Sebbene ci siano sforzi progressisti in alcuni paesi, c’è ancora una significativa necessità di una comprensione più ampia e di un’azione collettiva per affrontare questo problema emergente e disturbante.

Conclusione

La lotta contro i deepfake, specialmente quelli di natura intima e non consensuale, richiede un approccio multifattoriale che includa una legislazione efficace, politiche robuste delle piattaforme e una maggiore consapevolezza pubblica. Mentre il mondo continua ad adattarsi alle sfide presentate dall’IA avanzata, è fondamentale che le leggi e le normative evolvano per proteggere la dignità, la privacy e i diritti delle persone nello spazio digitale.