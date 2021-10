Ultime Notizie » Brillamenti solari » Brillamento solare di Classe Massima, rischio tempesta magnetica sulla Terra

Un forte brillamento solare è stato rilevato questo giovedì sulla superficie del Sole, un evento che è stato catalogato nella classe massima della scala di misura dell’attività della nostra stella.

L’eruzione, avvenuta sul lato che punta verso la Terra, ha avuto una magnitudo X1 ed è durata circa mezz’ora, con un picco alle 15:35 (GMT), secondo i dati dello United States Space Meteorology Center e del Solar Astronomy Laboratory dell’Istituto di Fisica dell’Accademia Russa delle Scienze.

Il bagliore era abbastanza potente da causare temporaneamente un forte blackout radio nella parte soleggiata della Terra, con l’attenzione sul Sud America, osserva il servizio degli Stati Uniti.

L’eruzione è stata accompagnata da un’espulsione di massa coronale, un’ondata di particelle cariche, che potrebbe impiegare alcuni giorni per raggiungere la Terra e, secondo le previsioni, potrebbe raggiungere la Terra entro sabato.

Interagendo con il campo magnetico del nostro pianeta, sono in grado di causare interferenze nei sistemi elettrici e radio e sovraccaricare l’aurora boreale.

I brillamenti solari sono classificati in base alla loro intensità dei raggi X come A, B, C, M o X, dove A è il più debole e X il più potente. Allo stesso modo, i razzi di classe X possono essere di potenza diversa, definita da un numero, dove 1 è il più leggero di questa classe.

Il Sole è ancora all’inizio del nuovo ciclo di attività iniziato a dicembre 2019, numero 25. Ogni ciclo dura circa 11 anni poiché i poli magnetici cambiano di posto. Il cambiamento avviene nel punto più debole, dopo di che il campo magnetico aumenta fino a quando l’attività solare non raggiunge un punto massimo. Tuttavia, poiché non tutti i massimi solari sono uguali, non è ancora chiaro quanto intenso sarà il prossimo periodo.