Akeem Omolade è morto: l'ex calciatore del Torino, simbolo della lotta al razzismo in Italia

L’ex calciatore nigeriano del Torino, Akeem Omolade, è morto lunedì mentre si recava all’ospedale della città di Palermo per sottoporsi a una visita medica a causa di un dolore alla gamba. Nei giorni precedenti la sua morte, si recò più volte dal medico per trovare la causa del suo disagio, senza successo. Proprio lunedì mattina, ha chiesto a un amico di portarlo al centro medico perché non poteva camminare. Tuttavia, appena salito in macchina, i suoi segni vitali si sono fermati.

Omolade Oluwaehegun Akeem, 39 anni, è morto sul colpo nonostante l’intervento del personale di primo soccorso. Al momento non è chiara la causa della sua morte e la Procura di Palermo ha disposto l’autopsia.

Simbolo della lotta al razzismo

Tuttavia, poiché non ci sono state lesioni esterne, è stato escluso che si sia trattato di una morte violenta.

Ha acquisito notorietà nel 2001, quando dopo essere stato ingaggiato dal Treviso della Serie B, un gruppo di ultras razzisti del club ha lasciato lo stadio per protestare contro il suo acquisto. Nella giornata successiva, in occasione di Treviso-Genoa, tutti i suoi compagni di squadra sono entrati nel campo di gioco con la faccia dipinta di nero per opporsi al razzismo e solidarizzare con esso.

Successivamente Omolade è stato trasferito al Torino, dove esordì in Serie A contro l’Inter nel febbraio del 2003. Dal canto suo, il club torinese ha espresso che “il presidente Urbano Cairo e l’intero Torino Football Club condividono di cuore il dolore della famiglia Omolade per la morte di Akeem Omolade“.