Ultime Notizie » Adesivi WhatsApp » Stickers natalizi per WhatsApp: auguri di Natale divertenti e originali

Troviamo stickers e messaggi di auguri di ogni tipo che possiamo inviare ai nostri amici, familiari, colleghi di lavoro o per rispondere a tutti coloro che ci scrivono solo la vigilia di Natale e non abbiamo voglia di pensare a cosa scriveree. Stickers e messaggi originali da utilizzare su WhatsApp che ti permetteranno di augurare Buon Natale a chi vuoi in modo veloce e divertente.

Stickers natalizi per WhatsApp



Possiamo scaricare tanti stickers della vigilia di Natale e di Natale su WhatsApp e aggiungerli alle raccolte che abbiamo di default nell’applicazione di messaggistica. Basta scaricare le applicazioni che hanno questi stickers e aggiungere il pacchetto alla nostra chat WhatsApp. Una volta dentro potremo scegliere quello che ci interessa e cliccare per inviarlo nella conversazione che vogliamo e a chi ci serve.

Il pacchetto WASticker Christmas Stickers contiene tutti i tipi di stickers natalizi per WhatsApp di qualsiasi tema tu voglia: gnomi, pupazzi di neve, Babbo Natale, Capodanno, un Babbo Natale volante o stickers con messaggi di auguri.

Un’altra opzione è l’app Snowy con stickers natalizi animati o statici. Emoji natalizi da inviare ai tuoi contatti, messaggi con frasi che potrai inviare come stickers, alberi di Natale e altre categorie di festività e feste con messaggi in diverse lingue che ti permetteranno di fare gli auguri a chi vuoi la vigilia di Natale.

Possiamo anche scaricare l’app OnePic con adesivi natalizi per WhatsApp. Le categorie sono praticamente identiche alle precedenti ma anche con tanti messaggi o disegni tra cui scegliere. Campane di Natale, guanti, palline e decorazioni, adesivi con auguri e congratulazioni con disegni diversi e facilissimi da installare e utilizzare.

Foto e immagini

Possiamo anche inviare immagini di auguri di Natale che scarichiamo da Internet o che creiamo noi stessi tramite app specializzate o cornici per foto natalizie che scarichiamo da siti specializzati.

Comunque sia, ci sono molte opzioni per avere queste foto e inviarle a chi vogliamo tramite WhatsApp.

Se vuoi realizzare i tuoi auguri della vigilia di Natale, puoi utilizzare applicazioni e modelli di progettazione come Canva che ci permettono di utilizzare pre-disegni per modificare ciò che vogliamo e aggiungere il messaggio che ci interessa senza dover avere conoscenze di progettazione e con un software gratuito. Devi semplicemente trovare quello che vuoi mostrare, modificarlo come desideri, cambiando colori, messaggi o aggiungendo una tua fotografia che vuoi che appaia nell’immagine stessa.

Possiamo anche utilizzare app specializzate per cornici fotografiche. Cornici natalizie da utilizzare nelle diverse immagini che desideri: i tuoi selfie, le foto dei tuoi figli o nipoti, oppure i tuoi gatti o il tuo cane… Basta una ricerca nel Google Play Store per trovare tutti i tipi di cornici per foto da aggiungere alle immagini.

Oppure vai sul classico: Pinterest. Ci sono tutti i tipi di foto e immagini su Pinterest che puoi utilizzare per cercare tutto ciò che desideri. Ti basterà usare il motore di ricerca del sito o dell’app e scrivere “auguri della vigilia di Natale” e troverai decine di immagini che potrai scaricare gratuitamente.

App specializzate

Se vuoi realizzare video originali o divertenti puoi utilizzare altre applicazioni specializzate a questo scopo come JibJab o ElfYourself che ci permettono di inviare un video originale e unico. Tutto quello che devi fare è scattare un selfie o una foto alle persone che desideri seguendo i passaggi di ciascuna applicazione e in modo molto semplice.

Un saluto unico e divertente che possiamo fare con la famiglia e gli amici.