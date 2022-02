Ultime Notizie » ISS » NASA conferma che la Stazione Spaziale Internazionale si schianterà nell’Oceano Pacifico

La NASA ha descritto i piani per la stazione spaziale internazionale per i prossimi anni, incluso il metodo con cui sarà distrutta una volta raggiunta la fine della sua vita utile.

Si parla da tempo dei piani per il ritiro della Stazione Spaziale Internazionale, argomento che diventa sempre più ricorrente quando si conoscono nuovi guasti o altre situazioni problematiche che gli astronauti devono affrontare. Tuttavia, fino ad ora non si sapeva con certezza come sarebbe stata rimossa dall’orbita terrestre, ma ora la NASA ha fornito dettagli che fanno luce sulla procedura.

La Stazione Spaziale Internazionale si schianterà nell’Oceano Pacifico

È una frase dura, e persino allarmante, ma rappresenta la fine di un ciclo. Allo stesso modo, per la tranquillità di tutti, questo non accadrà dall’oggi al domani. Come accennato dall’agenzia spaziale statunitense, l’intenzione è che ciò avvenga solo nel gennaio 2031.

La conferma del destino della Stazione Spaziale Internazionale fa parte di un rapporto di transizione che la NASA ha diffuso nei giorni scorsi. Ricordiamo che le organizzazioni internazionali coinvolte nella creazione e manutenzione della ISS hanno recentemente annunciato l’estensione della sua vita utile fino al 2030. Ciò ha significato il rinnovo dell’impegno a sostegno di una vera meraviglia tecnologica, che va avanti da sempre di 20 anni nello spazio.

L’estensione delle operazioni nella prima parte del prossimo decennio faciliterà l’adozione di sviluppi di proprietà di società aerospaziali private. “Il settore privato è tecnicamente e finanziariamente in grado di sviluppare e gestire destinazioni commerciali in orbita terrestre bassa, con l’assistenza della NASA”, ha spiegato Phil McAlister, direttore del volo spaziale commerciale della NASA. Inoltre, l’agenzia ha indicato che sono già stati concessi accordi per lo sviluppo di tre stazioni spaziali commerciali a volo

Il piano per distruggere la Stazione Spaziale Internazionale quando avrà completato la sua vita utile

libero.

Secondo la Nasa, le manovre per il ritiro della Stazione Spaziale Internazionale inizieranno due o tre anni prima della data prevista. La sua quota operativa comincerà lentamente a calare, mentre vengono svolti i compiti di svuotarlo delle attrezzature e, infine, di rimuovere l’equipaggio.

Una volta che la stazione spaziale internazionale attraversa il “punto di ritorno“, stipulato a circa 280 chilometri di altezza, la sua destinazione finale sarà sigillata. NASA, sulla procedura per distruggere la stazione spaziale internazionale:

“Alla fine, dopo aver eseguito le manovre per allineare la traiettoria finale del bersaglio sulla terra, e l’impronta dei detriti sull’area disabitata dell’Oceano Sud Pacifico, intorno a Nemo, gli operatori della ISS eseguiranno l’accensione della rientro Impulso finale. Per abbassarlo il più possibile e garantire una voce atmosferica sicura”.

In questo modo, se gli obiettivi prefissati saranno raggiunti, all’inizio del 2031 verrà dato l’addio definitivo alla Stazione Spaziale Internazionale. Ma indipendentemente dalla procedura per rimuoverlo dall’orbita terrestre, le diverse agenzie spaziali hanno già svolto analisi per l’estensione della sua vita utile. Sia gli Stati Uniti che il Canada, l’Europa e il Giappone lo hanno fatto fino al 2028; la Russia, intanto, lo ha completato fino al 2024, ma sta lavorando per estenderlo fino al 2030.