Juventus: Dybala verso Barcellona, al suo posto Zaniolo

CALCIOMERCATO JUVE – Paulo Dybala è stato al centro delle notizie durante il mercato invernale, ma alla fine non si è materializzata la sua partenza. Autore di 11 gol in 28 incontri in questa stagione con la Juventus, rimane un importante pezzo della formazione di Allegri. Ma lui non ha rinnovato il contratto con la Vecchia Signora: ormai a Torino lo danno per perduto.

L’argentino di 28 anni può probabilmente essere uno dei calciatori più attraenti tra coloro che saranno liberi quando finirà la stagione. Quindi abbiamo visto grandi squadre come la città di Manchester interessata a lui, e tutto indica che scatenerà una battaglia interessante per la sua firma in pochi mesi.

Prospettiva Barcellona su Dybala

In queste ore irrompe sulla scena nulla di meno che il Barcellona: la squadra catalana, che per la sua delicata situazione economica pettina il mercato delle opportunità, può seguire l’argentino.

Zaniolo, l’erede di Dybala nella Juventus

Anche se ovviamente il grande ostacolo per la sua firma sarà l’alto salario richiesto dal giocatore. Presumibilmente prenderà in considerazione offerte migliori per la, con diverse squadre più che interessate, come dicevamo, ad accoglierlo tra le proprie fila.

Si tratta del talentuoso calciatore Nicolò Zaniolo. A soli 22 anni, il clamoroso calciatore della Roma ha scalato posizioni nella lista delle priorità bianconere per continuare a sostenere il suo progetto. Alla Roma sembra ssere in dubbio sul futuro del giocatore in giallorosso. Il ds romano, Tiago Pinto, ha riconosciuto: “Posso garantire che Zaniolo resterà alla Roma l’anno prossimo? Io non posso farlo, e nemmeno nessun altro”. Non c’è dubbio che ci aspettano mesi tremendamente ricchi di eventi a questo proposito.