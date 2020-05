NASA: alla scoperta delle misteriose Stelle di Neutroni.

La NASA, attraverso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), vuole sapere cosa succede all’interno delle stelle di neutroni. Questi sono i resti lasciati dalle supernova dopo la loro morte e sono anche uno dei corpi celesti più misteriosi. In effetti, ciò che poco si sa delle stelle di neutroni è che quando si scontrano tra loro, generano la più alta energia nell’universo – di una grandezza seconda solo al Big Bang. Tra le altre cose, questo produce atomi d’oro – che, a proposito, il nostro cervello ha bisogno per funzionare.

Quindi la NASA vuole saperne di più sulle stelle di neutroni. Per raggiungere questo obiettivo, la NASA ha osservato tutti i raggi X emessi dalle stelle di neutroni, così come molti altri corpi celesti. E dalla raccolta di dati cosmici attraverso queste osservazioni, gli astronomi hanno realizzato una mappa a raggi X del cielo, che mostra i movimenti nella volta celeste e gli eventi che, ad occhio nudo, non possiamo vedere.

Neutron Star Interior Composition Explorer

L’immagine rivela, nei suoi bellissimi archi e nodi, l’emissione di energia di vari corpi celesti e il loro movimento attraverso il cosmo.

Per crearlo, gli astronomi hanno utilizzato, un esploratore che è programmato con un itinerario di ricerca e si sposta da un luogo a un altro per catturare i raggi X dal cielo.

Tuttavia, l’esploratore funziona solo durante la “notte” della ISS, cioè quando la stazione è coperta dai raggi del sole dalla Terra, che accade otto volte al giorno, cioè a metà di ogni giro che la ISS dà al nostro pianeta. Ecco perché la costruzione di questa immagine ha dovuto essere graduale, poiché solo a poco a poco gli spazi che sono rimasti inosservati sono stati completati.

L’immagine è sorprendente (foto di copertina). Ed è che, sebbene non abbia ancora un’elaborazione raffinata, rivela già i movimenti energetici di supernove estremamente distanti, che sono fino a 90 anni luce dalla nostra galassia. Con le informazioni raccolte da questa missione, gli astronomi sperano di saperne di più sulle supernove e sui loro “cadaveri”, le misteriose stelle di neutroni, il cui materiale è ritenuto il più forte e il più pesante dell’universo.