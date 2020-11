Astronauta Afroamericano NASA pubblica Incredibile Video dalla capsula Crew Dragon SpaceX.

L’astronauta della NASA Victor Glover ha pubblicato un video sul suo account Twitter, nel quale filma la Terra da una capsula SpaceX chiamata Resilience.

Il dispositivo è stato lanciato il 15 novembre e poi agganciato con successo alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo un volo completamente automatizzato di 27 ore.

“Il mio primo video dallo spazio. Guardando la Terra dalla finestra della Dragon Resilience. La scala dei dettagli e gli input sensoriali lo hanno trasformato in una prospettiva vertiginosa“, ha commentato l’astronauta, pieno di emozioni dopo aver iniziato la prima missione operativa della capsula Crew Dragon di SpaceX.

Victor Glover è il primo astronauta afroamericano della NASA a rimanere sulla ISS per una missione a lungo termine che durerà 6 mesi insieme al resto della stazione. Inoltre, è il quindicesimo astronauta afroamericano ad andare nello spazio.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp

— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020