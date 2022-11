Dove vedere Stati Uniti-Galles Streaming Gratis Mondiali 2022. Nel gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022 oltre ad Inghilterra e Iran (giocano alle 14 italiane di oggi lunedì 21 novembre 2022) ci sono anche Usa e Galles le quali si sfideranno stasera alle ore 20 (ora italiana). Gli USA, tra le squadre più attese del torneo, tornano a disputare la fase finale dei Mondiali dopo aver mancato la qualificazione a Russia 2018. Di fronte questa sera il Galles di Bale e compagni reduce dalla spedizione di Euro 2020, conclusa con l’eliminazione agli ottavi per mano della Danimarca.

Stati Uniti-Galles Live, probabili formazioni

Statistica in evidenza: il Galles ha perso solo uno degli ultimi sette scontri con squadre non europee, subendo solo due gol in quella sequenza (3 vittorie, 3 pareggi). Curiosità sui Mondiali: il primo giocatore a segnare una tripletta nella fase finale della Coppa del Mondo fu lo statunitense Bert Patenaude nel 1930, contro il Paraguay.

USA (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Long, Robinson; Weston McKennie, Adams, Musah; Pulisic, Ferreira, Aaronson. CT Berhalter.

GALLES (3-4-3): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; C Roberts, Ampadu, Aaron Ramsey, N Williams; Bale, Jonhson, James. CT Page.

Arbitro: Al-Jassim [QAT].

Christian Pulisic, soprannominato “Capitan America”, sarà l’arma segreta degli Stati Uniti al suo debutto alle fasi finali della Coppa del Mondo.

Stati Uniti-Galles in TV

Ha contribuito a ben 19 gol in 23 partite di qualificazione (12 gol, 7 assist). Il gallese, a sua volta punta di diamante del suo paese, si è preparato per questo torneo con un gol del pareggio mozzafiato in MLS Cup, e ha anche segnato due dei tre gol del Galles nei play-off.

Stati Uniti-Galles in tv in chiaro su Rai Uno con le immagini in diretta che arriveranno dallo Stadio “Ahmed bin Ali” di Al Rayyan. Telecronaca a cura di Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Stati Uniti-Galles Streaming Gratis Mondiali 2022

Stati Uniti-Galles streaming gratis per tutti su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Non serve quindi collegarsi a Rojadirecta (oscurato tra l’altro in Italia ma perfettamente visibile da molti paesi all’estero). In ogni caso assicuratevi una connessione sicura in VPN (qui info) quando vedete le partite in streaming.

Il programma delle partite del Mondiale di oggi lunedì 21 novembre

Inghilterra-Iran (Rai 2, Rai Play) > Ore 14:00 (Khalifa Internationational Stadium, Doha).

Senegal-Olanda (Rai 2, Rai Play) > Ore 17:00 (Al Thumama Stadium, Doha).

Stati Uniti-Galles (Rai 1, Rai Play) > Ore 20:00 (Ahmed bin Ali Stadium, Ar Rayyan).