MONDIALI STREAMING – USA-Iran, ultimo round per le due formazioni nel Gruppo B della Coppa del Mondo 2022. Con diretta streaming tv che inizia alle ore 20 italiane di oggi, martedì 29 novembre 2022, si affrontano Iran e Stati Uniti: Match da dentro o fuori tra il Team Melli guidato da Queiroz e la selezione americana di Berhalter. Questo è il primo incontro tra Iran e Stati Uniti in una competizione dal gennaio 2000, quando pareggiarono 1-1 in un’amichevole in California. Andiamo a scoprire formazioni, statistiche, e dove vedere USA-Iran streaming gratis e diretta tv.

L’Iran ha battuto gli Stati Uniti per 2-1 nell’unico incontro precedente tra le squadre alla Coppa del Mondo FIFA, e quella vittoria ha eliminato gli Stati Uniti dall’edizione del 1998 in Francia.

USA-Iran, le formazioni

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Galles alla seconda giornata, l’Iran punta a vincere due partite in un singolo torneo di Coppa del Mondo per la prima volta. Una delle tre vittorie precedenti è arrivata contro gli Stati Uniti nel 1998. Gli Stati Uniti hanno vinto due delle ultime 14 partite di Coppa del Mondo (P6 P6), pareggiando le due partite dell’edizione di quest’anno. Non ha mai pareggiato tre di fila nel torneo.

IRAN (4-3-3): Hosseini, Rezaein, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Noorollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Gholizadeh, Azmoun, Taremi. CT Queiroz. A disposizione in panchina: Abedzadeh, Niazmand, Amiri, Ansarifard, Cheshmi, Ghoddos, Jalali, Kanaani, Karimi, Khalizadeh, Moharrami, Torabi. Indisponibili: Beiranvand. Squalificati: Jahanbakhsh. Diffidati: Pouraliganji, Rezaein.

STATI UNITI (4-3-3): Turner, Robinson, Ream, Zimmerman, Dest; Musah, Adams, McKennie; Pulisic, Sargent, Weah. CT Berhalter. A disposizione in panchina: Horvath, Johnson, Aaronson, Acosta, Carter-Vickers, De la Torre, Ferreira, Long, Moore, Morris, Reyna, Roldan, Scalin, Yedlin, Wright. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dest, McKennie, Ream, Acosta.

Arbitro: Lahoz (Spagna). Guardalinee: Cebrian-Del Palomar (Spagna). IV Uomo: Ortega (Perù). VAR: Matinez (Spagna). Assistente VAR: Bengoetxea (Spagna).

Gli Stati Uniti hanno perso la terza partita della fase a gironi in sette delle otto presenze ai Mondiali in questo formato, ad eccezione della vittoria per 1-0 contro l’Algeria nel 2010.

USA-Iran in Diretta TV

La partita dei Mondiali USA-Iran in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita Allo Stadio Al-Thumama a partire dalle ore 19:45 di oggi, martedì 29 novembre 2022. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

USA-Iran Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale USA-Iran streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere USA-Iran in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.