Ultime Notizie » File PDF » Il convertitore PDF online che stavi cercando, gratis

Con FormatPDF.com puoi convertire, modificare e lavorare con strumenti PDF online senza bisogno di programmi. Cambia il formato dei tuoi documenti con il convertitore, modificane il contenuto o firmali online, facile come scegliere lo strumento che ti serve.

Come funziona?

Scegli uno degli strumenti PDF disponibili e segui le istruzioni sullo schermo per avviare la conversione e/o la modifica del file. Facile come caricare il documento e apportare le modifiche necessarie.

Quali formati sono supportati?

Puoi convertire un File in PDF (e da PDF) i seguenti formati: doc, docx, jpg, jpeg, png, xls, xlsx, epub, ppt, pptx, odt, tiff e djvu, tra gli altri. Prova i convertitori online di FormatPDF senza installazione.

Computer, cellulari e tablet

Il convertitore PDF online non richiede installazione e funziona da qualsiasi dispositivo dotato di connessione Internet: computer (Windows, Mac e Linux), telefoni cellulari (Android e iPhone), tablet (Android e iPad) e molto altro.

Il convertitore PDF ancora più facile

La conversione di PDF non dovrebbe essere difficile. FormatPDF mette a tua disposizione i migliori strumenti online per convertire qualsiasi documento in PDF, da Word a Excel, passando per JPG, PowerPoint o EPUB, tra gli altri.

Online, gratis e senza registrazione

Non è necessario registrarsi, puoi convertire i tuoi documenti in PDF senza creare un account. Converti, modifica e apporta le modifiche che desideri ai tuoi file.

Puoi eseguire tutte queste azioni semplicemente scegliendo lo strumento che corrisponde all’attività che devi implementare nel PDF da FormatPDF. Una volta scelto lo strumento, non ti resta che caricare il file (upload) e attendere che mostri il risultato.