La First Republic Bank, una banca californiana che si occupava di clienti facoltosi, è fallita a causa di prelievi massicci da parte dei clienti e del calo dei prezzi delle attività. La Federal Deposit Insurance Corporation ha sequestrato la banca e ha raggiunto un accordo con JPMorgan Chase & Co per rilevare le attività della banca, tra cui prestiti, titoli e depositi. Con un valore di attività di 229 miliardi di dollari, quello della First Republic Bank è il secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti, dopo Washington Mutual.

In passato, l’autorità di regolamentazione statunitense ha sequestrato le attività bancarie della società di Seattle e le ha vendute a JPMorgan per 1,9 miliardi di dollari.

JP Morgan was able to acquire First Republic Bank, despite the rule against one bank controlling more than 10% of US deposits

JP Morgan now holds more than $2.4 TRILLION in deposits pic.twitter.com/6sXDEKWEN2

