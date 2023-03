Ultime Notizie » Borsa NY » Le azioni della First Republic Bank crollano del 65% alla Borsa di New York

NEW YORK – Il prezzo delle azioni della First Republic Bank è sceso del 65% alla Borsa di New York, raggiungendo i 28 dollari per unità alle 11:40 (GMT). Questi titoli, che fanno parte degli indici S&P 500 e KBW Nasdaq Bank, sono in fase di liquidazione dopo che la Silicon Valley Bank (SVB) ha presentato istanza di fallimento lo scorso venerdì.

SVB era la sedicesima banca per attività negli Stati Uniti e alla fine dello scorso anno aveva circa $ 209 miliardi di attività totali, oltre a circa $ 175,4 miliardi di depositi totali. È il più grande fallimento bancario dalla crisi del 2008, quindi ha causato ansia tra gli investitori.

Domenica, le autorità hanno annunciato la chiusura di Signature Bank a causa di rischi sistemici. L’entità aveva circa $ 110,36 miliardi di attività totali e $ 88,59 miliardi di depositi al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno, First Republic ha annunciato di aver ottenuto l’accesso a liquidità aggiuntiva del valore di 70.000 milioni di dollari, concessa dalla Federal Reserve e da JPMorgan Chase. Secondo i dati del Wall Street Journal, il patrimonio della banca californiana si attesta a 213.000 milioni di dollari.