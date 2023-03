Ultime Notizie » Algoritmo » Nuove modifiche all’algoritmo di Google influenzano Notizie SEO

Molti media e creatori di contenuti giocano a posizionare notizie il cui risultato è ancora sconosciuto: ad esempio, non è raro imbattersi in titoli come “quando debutta la terza stagione” di una serie specifica, o creare, ad esempio, schede su quando si gioca una partita di calcio specifica, annunciando l’ora, quando non è ancora stata approvata, o parlando di vincitori di concorsi che non sono ancora stati rivelati, ecc.

Questo porta il lettore a cliccare sul link e scoprire che non c’è una data specifica nel testo, perché non è nota, e quello che si dice è che quando sarà nota, sarà indicata in quella notizia.

Un nuovo aggiornamento dell’algoritmo di Google potrebbe, se non porre fine, almeno rendere questa pratica meno redditizia. In un recente articolo, Google chiarisce: “Molti di noi hanno provato la frustrazione di visitare una pagina web che sembra avere quello che stiamo cercando, ma non è all’altezza delle nostre aspettative. Il contenuto potrebbe non avere le informazioni che desideri o potrebbe non sembrare nemmeno creato per, o addirittura da, una persona. Sappiamo che le persone non trovano utili i contenuti se sembrano pensati per attrarre clic piuttosto che per informare i lettori’.

Per affrontare questo problema, questa settimana Google sta implementando una serie di miglioramenti alla Ricerca, per ora per gli utenti inglesi di tutto il mondo, “per facilitare la ricerca di

contenuti utili creati da e per le persone. Questo lavoro di classificazione si unisce a uno sforzo simile relativo alla classificazione dei contenuti di recensioni di prodotti di alta qualità nell’ultimo anno, che sta ricevendo anche un aggiornamento. Insieme, queste versioni fanno parte di un più ampio sforzo continuo per ridurre i contenuti di bassa qualità e facilitare la ricerca di contenuti che risultino autentici e utili nella Ricerca”.

Questo “aggiornamento dei contenuti utili contribuirà a garantire che i contenuti di bassa qualità e non originali non si posizionino in alto nella Ricerca e i nostri test hanno dimostrato che migliorerà in particolare i risultati relativi all’istruzione online, nonché i contenuti relativi alle arti e intrattenimento, shopping e tecnologia”.

Penalizza anche gli aggregatori di commenti di terze parti e i contenuti non originali. Ad esempio, se stai cercando informazioni su un nuovo film, spiegano da Google, “potresti aver visto articoli che aggregano recensioni di altri siti senza aggiungere prospettive oltre a quelle disponibili altrove. Questo non è molto utile se ti aspetti di leggere qualcosa di nuovo. Con questo aggiornamento, vedrai più risultati con informazioni uniche e autentiche, quindi è più probabile che tu legga qualcosa che non hai mai visto prima”.