Stampanti 3D installate in un ospedale di Parigi per la lotta al Virus Covid-19.

Circa 60 stampanti 3D installate presso l’ospedale Cochin nella capitale francese, inizieranno presto a produrre apparecchiature per medici. In primo luogo, la produzione nell’ambito del progetto “3D COVID” si concentrerà su oggetti che sono diventati di scarsa reperibilità durante la pandemia di coronavirus, come le mascherine per il viso.

Tali articoli includeranno schermi facciali, valvole della ventola, attrezzature per intubazione per persone con problemi respiratori e altri elementi richiesti dai medici. L’ospedale collabora con le autorità per garantire la qualità dei prodotti e garantire che possano essere utilizzati nei trattamenti.

Leggi anche: Come Fabbricare Mascherina Viso contro il Coronavirus con una Stampante 3D.

Il dottor Roman Hossein Khonsari, uno dei promotori del progetto, stima che il centro installato presso l’ospedale di Cochin potrebbe produrre “da 300 oggetti al giorno a 3 mila a settimana”, a seconda della complessità di ciascun prodotto, secondo quanto riferito dai media locali.

Allo stesso tempo, un altro centro di stampa 3D – Dragon, con sede a Roubaix – ha prestato le sue 300 macchine per la produzione di visiere protettive, di cui stima che 20 mila possono essere prodotte ogni settimana.

Le aziende di stampa 3D di tutto il mondo cercano di aiutare gli ospedali a corto di materiali essenziali. Una startup italiana Isinnova ha consegnato un centinaio di pezzi per respiratori solo un giorno dopo aver ricevuto una chiamata dai medici.