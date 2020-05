Coronavirus in Cile: Ospedali al collasso.

La massima autorità sanitaria del Cile ha dovuto ammettere oggi che sono fallite tutte le previsioni fatte all’inizio della pandemia coronavirus, quando ha assicurato che il numero di pazienti collegati a un ventilatore meccanico non sarebbe cresciuto ad un tasso superiore a 15 giornalieri.

Gli ospedali sono sopraffatti e le afflizioni hanno attanagliato una parte del paese, in particolare nella Grande Santiago, che concentra oltre l’80% delle vittime infette e fatali. “Ciò che abbiamo imparato durante questa pandemia è che tutti gli esercizi epidemiologici, le formule di proiezione con cui io stesso sono stato sedotto a gennaio, sono crollati come un castello di carta”, ha ammesso l’imperturbabile dottore Jaime Mañalich. “La diversità dei modelli utilizzati aveva dati impliciti di un’imprecisione troppo grande per essere in grado di prevedere cosa sarebbe successo”, e ha chiesto scusa.