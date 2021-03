Ultime Notizie » AstraZeneca » Un morto tra il personale medico vaccinato con AstraZeneca in Danimarca

DANIMARCA – Due dipendenti di un ospedale danese hanno avuto coaguli di sangue ed emorragia cerebrale dopo essere stati vaccinati contro COVID-19 con il farmaco AstraZeneca. Da allora, uno di loro è morto. Le autorità danesi hanno rivelato sabato che entrambi i membri del personale hanno avuto problemi meno di quattordici giorni dopo essere stati vaccinati. Il nuovo rapporto arriva tra le crescenti preoccupazioni nell’Unione europea sul fatto che il vaccino del produttore di farmaci anglo-svedese sia collegato alla formazione di coaguli di sangue.

L’11 marzo, la Danimarca è stata il primo paese a lanciare l’allarme sull’antidoto. Copenaghen ha sospeso l’uso del vaccino AstraZeneca come misura precauzionale, temendo che potesse essere correlato a coaguli di sangue subiti dalle persone inoculate.

Nel frattempo, esperti di diversi paesi hanno segnalato un legame tra l’antidoto e la trombosi.

Un gruppo di ricerca dell’Ospedale universitario di Greifswald (Germania) suggerisce che il farmaco potrebbe produrre anticorpi che, a loro volta, stimolano la formazione di coaguli di sangue. In precedenza, gli specialisti norvegesi hanno presentato conclusioni simili. Tuttavia, il regolatore sanitario del Regno Unito ha annunciato che non ci sono prove che l’antidoto di AstraZeneca provochi coaguli di sangue (tromboembolia venosa).

A questo proposito, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha stabilito questo giovedì che il farmaco è sicuro ed efficace, dopo una settimana di revisione. La conclusione ha portato alcune nazioni europee, che in precedenza avevano sospeso l’uso del vaccino per preoccupazioni sui suoi rischi per la salute, a riprenderne la somministrazione tra la popolazione.