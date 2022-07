Ultime Notizie » Calcio d'Estate » Sporting Lisbona-Roma Streaming, dove vederla in Diretta TV

Sporting-Roma streaming e diretta tv con le due formazioni pronte allo Stadio Algarve di Faro in Portogallo, alle ore 21:00 di oggi martedì 19 luglio 2022. Altro impegno in terra portoghese per i giallorossi di Josè Mourinho dopo la vittoria contro il Portimonense (2-0 con reti di Tripi e Zaniolo). In attesa di vedere in campo il nuovo acquisto Dybala, arrivato dalla Juventus, andiamo a scoprire dove vedere Sporting-Roma streaming e diretta tv.

Probabili formazioni

Sporting Lisbona (3-4-3): Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincao, Edwards, Paulinho. Allenatore Rúben Amorim.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Veretout, Perez; Zalewski, El Shaarawy; Abraham. Allenatore Josè Mourinho.

Dove vedere Sporting-Roma in Diretta TV

Sporting-Roma diretta tv grazie a DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi.

Dove vedere Sporting-Roma Streaming

La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alledi martedì 19 luglio 2022.non viene trasmessa. La telecronaca della partita è affidata a Gabriele Giustiniani.

Sporting-Roma streaming online gratis per gli abbonati a DAZN, su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Come vedere Sporting-Roma streaming gratis alternativa Online



Non ci sono alternative per vedere la partita online. Rojadirecta, infatti, è ancora considerata illegale in Italia. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).