Dove vedere la partita amichevole della Roma in tv e streaming. Nuovo appuntamento amichevole per la Roma di Mourinho che oggi sabato 7 agosto 2021 alle ore 22:00 italiane affronta il Betis a Siviglia nella sfida valida per l’Unbeatables Cup, nuovo torneo con Fiorentina ed Espanyol, che prende il nome dall’omonima associazione, che da anni sostiene la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa. Scopri dove vedere Betis Roma streaming e diretta tv.

Betis Roma, le probabili formazioni



Betis Siviglia (4-2-3-1): Rui Silva; Montoya, Kike Hermoso, Víctor Ruiz, Calderón; Paul, William Carvalho; Rober, Canales, Tello; Borja Iglesias. Allenatore Manuel Pellegrini.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Dove vedere Betis Roma streaming gratis e diretta tv



Allenatore José Mourinho.

Betis Roma in diretta tv su Roma Tv Plus e sui canali digitali di Sky Sport Calcio e Sky Sport (numero 251 del satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

