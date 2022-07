L’Osservatorio del vulcano delle Hawaii (HVO) ha registrato un aumento dell’attività sismica dalla montagna sottomarina di Kamaʻehuakanaloa. Secondo gli esperti dell’Osservatorio, l’aumento dell’attività sismica al di sotto del vulcano è probabilmente il risultato del movimento del magma sotto la superficie.

L’intensa attività del Kamaʻehuakanaloa, situato a circa 40 km a sud dell’isola delle Hawaii, è iniziata sabato scorso, 16 luglio. La sua sommità si trova a circa 975 metri sotto il livello del mare.

“L’Osservatorio del vulcano hawaiano dell’US Geological Survey (USGS Vulcani) ha rilevato tremori sismici contrassegnati da impulsi di energia sismica ogni 15-20 secondi”, ha affermato l’agenzia in una nota. Al momento della pubblicazione del rapporto erano stati registrati 24 terremoti. L’istituto, inoltre, non ha riportato danni agli edifici vicini e “nessuna scossa” è stata avvertita durante le scosse.

Il responsabile dell’attività scientifica dell’HVO, Ken Hon, ha affermato che il movimento del magma attualmente non mostra segni di provocare un’eruzione e

Hon: “A causa della grande profondità del vulcano nell’oceano e delle eruzioni in stile hawaiano, un’eruzione di Kamaʻehuakanaloa non rappresenterebbe una minaccia per l’isola delle Hawaii”.