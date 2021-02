Ultime Notizie » Come vedere Spezia Milan Streaming » SPEZIA MILAN Streaming TV, dove vederla in Diretta

Spezia Milan Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Spezia Milan oggi sabato 13 febbraio 2021 alle ore 20:45 (dopo Napoli-Juve delle 18) e che si giocherà allo Stadio Alberto Picco (La Spezia) per il 22° turno di campionato (3a giornata di ritorno). Il Milan ha vinto entrambe le sfide tra tutte le competizioni contro lo Spezia (Coppa Italia nel 2014 e Serie A lo scorso ottobre), realizzando sempre tre gol. Lo Spezia è la prima squadra a raccogliere più di 20 punti (21 attualmente) dopo 21 gare stagionali all’esordio assoluto in Serie A dal Siena nel 2003/04. Arbitra il Signor Chiffi. Andiamo a scoprire dove vedere Spezia Milan streaming e tv.

Giocatori da tenere d’occhio: Emmanuel Gyasi (Spezia) ha segnato due dei suoi tre gol ufficiali finora dopo l’ora di gioco, incluso il gol decisivo per la vittoria l’ultima volta. Tuttavia, tutti gli occhi saranno puntati probabilmente su Zlatan Ibrahimović (Milan), dopo che lo svedese che non invecchia mai ha segnato la sua sesta doppietta stagionale in Serie A nell’ultima giornata. Statistica in evidenza: il Milan ha vinto 14 partite di campionato in cui era in vantaggio già alla fine del primo tempo (un record alto in campionato), cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra.

Spezia Milan Diretta: Canale TV e dove vederla

Spezia Milan in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Spezia Milan Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Spezia Milan in diretta streaming per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Vista l’assenza di Nzola potrebbe essere confermato Agudelo come “falso nueve”, con Verde e Gyasi ai suoi lati. A centrocampo si giocano un posto Pobega, Estevez e Leo Sena. In difesa ballottaggio Chabot-Ismajli.

Dalot sostituirà lo squalificato Calabria, mentre Kjaer dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa. Tonali migliora, da valutare la sua convocazione. In mezzo al campo tornerà titolare dopo qualche mese Bennacer. Sugli esterni d’attacco a sinistra si giocano una maglia Rebic e Leao, mentre Saelemaekers è in vantaggio su Castillejo a destra. Ancora ko Diaz.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Farias, Ferrer, Mattiello, Nzola, Piccoli, Terzi.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Calabria. Indisponibili: Brahim Diaz, Tonali.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe diventare il primo giocatore a partire dal 2000 a trovare la rete contro 80 squadre differenti nei maggiori cinque campionati europei. Lo Spezia sarà inoltre la 99a avversaria differente affrontata dall’attaccante del Milan nei Top-5.