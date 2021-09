Dove vedere Spezia Milan Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi sabato 25 settembre 2021 alle ore 15 italiane per la 6a giornata di Serie A 2021-22. Lo Spezia di Thiago Motta ospita ancora una grade, il Milan di Stefano Pioli, dopo aver perso sempre in casa contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato. I liguri sono 17esimi con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, i milanesi si trovano ai vertici della classifica (dietro al Napoli capolista) imbattuti con 13 punti e un cammino di 4 vittorie e un pareggio. Di seguito le informazioni per vedere la partita Spezia Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

Nell’unico confronto disputato in Serie A in casa dello Spezia nella scorsa stagione fra le due formazioni, i Bianchi guidati allora da Vincenzo Italiano si sono imposti 2-0 sui rossoneri con i goal di Maggiore e Simone Bastoni. Quello di oggi sarà il terzo confronto in Serie A tra le due formazioni.

⚽ Dove vedere Spezia Milan Diretta TV

Spezia Milan diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

⚽ Spezia Milan Streaming Gratis

Spezia Milan streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Spezia Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Thiago Motta non recupera nessuno degli infortunati. Salcedo in vantaggio su Verde, Antiste confermato in attacco. Le buone notizie per Pioli sono il recupero di Giroud e Calabria, nella rifinitura il tecnico deciderà se farli partire titolari o dalla panchina. Trauma contusivo al ginocchio per Florenzi. In campo dal 1′ Hernandez, Tomori e Saelemaekers.

⚽ Le probabili formazioni di Spezia Milan

In mezzo al campo Kessie con Tonali, anche se resta aperto il ballottaggio con Bennacer. Possibile chance per Maldini al posto di uno tra Leao e Diaz.

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, NIkolaou, Hristov, S Bastoni; Ferrer, Bourabia; Salcedo, Maggiore, Gyasi; Antista. Allenatore Thiago Motta. A disposizione n panchina: Provedel, Zovko, Erlic, Sher, Kiwior, Sala, Bertola, Verde, Podgoreanu, Nzola, Manaj. Indisponibili: Leo Sena, Agudelo, Reca, Kovalenko, Colley. Squalificati: nessuno.

Tra i portieri dei maggiori cinque campionati europei, Mike Maignan è, insieme a Ederson, uno dei due che hanno mantenuto più volte la porta inviolata (16) nel 2021.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione n panchina: Tatarusanu, Jungdal, Conti, Florenzi, Gabbia, Ballo-Tourè, Bennacer, Castillejo, Maldini, Pellegri, Giroud. Indisponibili: Plizzari, Calabria, Kjaer, Krunic, Bakayoko, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno.

Rafael Leão ha realizzato finora una doppietta in Serie A, nella sfida dell’ottobre 2020 contro lo Spezia: l’attaccante del Milan non segna in trasferta in Serie A da aprile, contro il Parma.

Arbitro: Manganiello. Guardalinee: Imperiale – Vecchi. Quarto Uomo: Meraviglia. VAR: Orsato. AVAR: Bindoni.

Alternative per vedere Spezia Milan in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Spezia Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.