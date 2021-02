Ultime Notizie » Calcio in TV » Napoli-Juventus Streaming Spezia-Milan Gratis, dove vederle Oggi TV. Alle 15 Torino-Genoa

Dove vedere le partite di calcio in tv: Napoli-Juve, Spezia-Milan, Torino-Genoa e tutte le partite di oggi sabato 13 febbraio 2021. Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

11:00 Cagliari-Genoa (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Salernitana-Vicenza (Serie B) – Dazn e Dazn1

12:30 Albinoleffe-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Foggia-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

12:30 Catania-Francavilla (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Juventus-Empoli (Coppa Italia Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:00 Bologna-Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:30 Leicester-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Pordenone-Cittadella (Serie B) – Dazn

14:00 Cremonese-Lecce (Serie B) – Dazn

14:00 Pescara-Venezia (Serie B) – Dazn

14:00 Granada-Atletico Madrid (Liga) – Dazn

14:30 Palermo-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Diretta Torino-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Sfida salvezza tra Torino Genoa per il 22esimo turno di Serie A. La stagione del Torino sembra ripetersi, avendo visto l’ultima volta il quarto pareggio consecutivo, ed è stato il decimo pareggio (record alto in campionato) in questa stagione di Serie A (SA). Tuttavia, i ‘Granata’ hanno recuperato da uno svantaggio di tre gol a Bergamo contro l’Atalanta in quell’ultima partita, e sono finalmente riusciti ad uscire dalla zona retrocessione, nonostante un record (basso in campionato) che vede solo due vittorie (10 pareggi, 9 sconfitte). I padroni di casa sono stati di conseguenza insignificanti in casa e sono l’unica squadra della SA a non aver ancora vinto una partita casalinga (6 pareggi, 4 sconfitte). Questo nonostante abbia giocato contro nove o dieci uomini in gran parte delle ultime due partite casalinghe, nell’arco di quei quattro pareggi consecutivi. Tuttavia, con sei pareggi ed otto partite che hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare, le partite casalinghe del Torino in campionato sono state finora abbastanza prevedibili.

Diretta Torino Genoa sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Pro Vercelli-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Alessandria-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Cavese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Pontedera-Novara (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vis Pesaro-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Ternana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Imolese-Fano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cesena-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Pro Sesto-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sampdoria-Spal (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Spal-Empoli (Serie B) – Dazn

16:00 Crystal Palace-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Siviglia-Huesca (Liga) – Dazn e Dazn1

17:00 Psg-Nizza (Ligue 1) – Dazn

17:30 Juve Stabia-Avellino (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Fermana-Perugia (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

18:00 Diretta Napoli-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

La Juventus va in trasferta a Napoli nella 22a giornata di Serie A. In attesa di giocare la gara d’andata, si gioca la partita di ritorno. Gattuso perde anche Hysaj e Demme. Il primo si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Elongazione al quadricipite della coscia sinistra invece per il centrocampista. Osimhen non è ancora al 100%, ma Gattuso dovrebbe puntare su di lui per guidare l’attacco. Brutte notizie per Pirlo che perde Arthur, a rischio anche per la Champions, a causa di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea della gamba destra. Out anche Ramsey. Piccolo affaticamento invece per Bonucci, che è stato convocato, ma quasi sicuramente non sarà titolare: in difesa con Chiellini ballottaggio tra De Ligt e Demiral. McKennie non è ancora al 100% ma potrebbe stringere i denti. Kulusevski insidia Morata, che potrebbe rimanere a riposo in vista della Champions.

Diretta Napoli Juventus sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:30 Manchester City-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Union Berlino-Schalke 04 (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Eibar-Valladolid (Liga) – Dazn

20:45 Diretta Spezia-Milan (Serie A) – Dazn e Dazn1

Milan di scena sul campo dello Spezia nel 22° turno di Serie A. Vista l’assenza di Nzola potrebbe essere confermato Agudelo come “falso nueve”, con Verde e Gyasi ai suoi lati. A centrocampo si giocano un posto Pobega, Estevez e Leo Sena. In difesa ballottaggio Chabot-Ismajli. Dalot sostituirà lo squalificato Calabria, mentre Kjaer dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa. Tonali migliora, da valutare la sua convocazione. In mezzo al campo tornerà titolare dopo qualche mese Bennacer. Sugli esterni d’attacco a sinistra si giocano una maglia Rebic e Leao, mentre Saelemaekers è in vantaggio su Castillejo a destra. Ancora ko Diaz.

Diretta Spezia Milan sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Brighton-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Barcellona-Alaves (Liga) – Dazn

21:00 Lione-Montpellier (Ligue 1) – Dazn

21:00 Heracles-Ajax (Eredivisie) – Dazn

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Dove vedere le partite di calcio streaming e diretta tv

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su Sky Go (link > skygo.sky.it) e relativa app, gratis per i soli abbonati. L’alternativa è rappresentata da Now TV (link > www.nowtv.com), piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo l’acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell’offerta.

I programmi di DAZN (link > www.dazn.com) sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito all’interno del territorio italiano su Rai Play (link > www.raiplay.it) e relativa app. I programmi di Sportitalia sono visibili in streaming gratuito su www.sportitalia.com. I programmi di Eurosport sono visibili in streaming solo per gli abbonati al servizio Eurosport Player (link > it.eurosportplayer.com). I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports (link > elevensports.it). I programmi di UEFA TV sono visibili in streaming sul canale Youtube della UEFA e sul sito ufficiale Uefa.com.