La sonda cinese Tianwen-1 mostra le immagini di Marte che ha catturato dopo aver raggiunto l’orbita del pianeta rosso. Nel video puoi dettagliare l’atmosfera e la morfologia della superficie del pianeta.

L’Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) ha rilasciato venerdì un video catturato dalla sonda Tianwen-1, che ha raggiunto Marte mercoledì. La registrazione è stata effettuata da un’orbita ellittica attorno al pianeta, con una distanza minima di 400 km. Permette di osservare sia la sua morfologia che la sua atmosfera.

Secondo Xinhua, si tratta di una riproduzione veloce di fotografie, scattate ogni tre secondi per un periodo di circa 30 minuti, a una velocità di 10 immagini al secondo. Si prevede che Tianwen-1 rimarrà in quell’orbita fino a maggio, quando il suo rover si separerà per scendere sulla superficie di Marte. Se tutto va secondo i piani, la Cina diventerà il secondo paese ad atterrare con successo sul Pianeta Rosso.

Allo stesso modo, il rover dovrebbe atterrare nella parte meridionale di Utopia Planizia, una vasta pianura situata nell’emisfero settentrionale del pianeta. Se il dispositivo avrà successo, utilizzerà un veicolo per esplorare la superficie marziana e studiarne la struttura geologica, l’ambiente, l’atmosfera e la presenza di acqua, per un minimo di 90 giorni.

La scorsa settimana, la CNSA ha pubblicato la prima fotografia di Marte scattata dalla sua sonda Tianwen-1 durante questo primo volo storico dal paese asiatico al pianeta rosso. La sonda ha lasciato la Terra il 23 luglio a bordo di un razzo Long March-5 dal Wenchang Satellite Launch Center, situato nella provincia di Hainan.