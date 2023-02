Ultime Notizie » Calcioscommesse » Spareggi di Europa League: Juventus e Roma alla conquista degli ottavi

Annus horribilis per le squadre italiane, nella seconda competizione internazionale più blasonata, dopo la caduta della Lazio, infatti nessuna delle nostre squadre di serie A si è qualificata direttamente agli ottavi di Europa League 2022/2023.

Roma e Juventus, le uniche squadre superstiti, affronteranno gli spareggi. I giallorossi, guidati da José Mourinho, sono arrivati agli spareggi poiché classificati al secondo posto del loro girone, mentre i bianconeri di Massimiliano Allegri approdano ai playoff in virtù della conquista del terzo posto di Champions.

La gara di andata si disputerà giovedì 16 febbraio alle 18:45 e vedrà impegnata la Juventus, che giocherà in casa del Nantes: ‘l’ultimo incontro tra i bianconeri e la squadra francese risale alla gara di semifinale di Champions League nel 1995/96 dove la Juve si impose per 2-0 in casa e sconfitta per 3-2 in trasferta’.

La Roma invece ospiterà, nella stessa giornata alle 21:00, il Salisburgo. Il Salisburgo ha già incontrato una squadra italiana pareggiando 1-1 con il Milan nella prima giornata di Champions proprio di quest’anno.

Giorno 23 febbraio si giocherà la gara di ritorno che decreterà l’accesso definitivo agli ottavi di Europa League insieme alle già qualificate vincitrici della fase a gironi: Arsenal (ENG), Betis (ESP), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Feyenoord (NED), Freiburg (GER), Real Sociedad (ESP), Union Saint-Gilloise (BEL).

Quali tra le due squadre italiane potrebbe avere una chance per approdare agli ottavi di finale? I siti di scommesse Europa League danno idea chiara di come la Juventus resti la favorita, mentre, il risultato per la vittoria non sembra essere invece così scontato per i Giallorossi.

Se le due squadre italiane dovessero approdare agli ottavi, conosceranno le loro avversarie attraverso il sorteggio del 24 febbraio che si svolgerà presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera).