Spalletti non può essere il CT della Nazionale (per il momento)

Nel pieno del #totonome dopo le dimissioni improvvise di Roberto Mancini che ha così lasciato libera la panchina della Nazionale italiana, è emersa una notizia interessante sul possibile conivolgimento di Luciano Spalletti alla guida dell’Italia. Il consulente legale del Napoli, Mattia Grassani, ha chiarito che la clausola riguardante l’allenatore Spalletti impegna solo il Napoli e lo stesso Spalletti.

Tuttavia, altri club o federazioni potrebbero sostituirsi al tecnico e pagare l’importo richiesto.

Nonostante la nazionale sia interessata ad assumere Spalletti come allenatore, il presidente del Napoli, De Laurentiis (un negoziatore senza scrupoli), potrebbe richiedere il pagamento della clausola. Questo è un ostacolo politico da superare, in quanto la Federazione Italiana Gioco Calcio non ha mai pagato un club per un allenatore. Vedremo come andrà a finire.