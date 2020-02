DIRETTA CALCIO – La Juventus sta vincendo in casa della SPAL, al termine del primo tempo nell’anticipo della 25a giornata di Serie A, con un gol di CR7 Cristiano Ronaldo !!!

Cristiano Ronaldo ha segnato in 11 presenze consecutive in Serie A, è il terzo giocatore a riuscirci dopo Batistuta (1994/95) e Quagliarella (2018/19).

Cristiano Ronaldo ha raggiunto Rui Costa in cima alla classifica dei marcatori portoghesi in Serie A a quota 42 reti. Cristiano Ronaldo ha segnato 21 gol dopo 25 partite giocate dalla Juve in questa Serie A, l’ultimo giocatore a riuscirci è stato John Charles nella stagione 1957/58 (22).

Scopri qui dove vedere Spal-Juventus in diretta streaming.

Le formazioni ufficiali:

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Valoti. Allenatore Di Biagio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Allenatore Sarri.