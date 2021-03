Ultime Notizie » Ajax Roma » Sorteggi Europa League: ai quarti Ajax-Roma, quando si gioca

Dopo gli abbinamenti in Champions League, oggi a Nyon si sono svolti anche quelli relativi ai quarti di finale di Europa League, dove la squadra di Fonseca sfiderà l’Ajax. Come per la Champions anche in questo caso nessuna testa di serie e ammessi derby tra le partecipanti. Queste le gare uscite dal sorteggio:

1) Granada-Manchester United

2) Arsenal-Slavia Praga

3) Ajax-Roma

4) Dinamo Zagabria-Villarreal.

In semifinale si sfideranno la vincente del quarto 1 (Granada / Manchester United) contro la vincente del quarto 3 (Ajax / Roma), e la vincente del quarto 4 (Dinamo Zagabria / Villarreal) contro la vincente del quarto 2 (Arsenal / Slavia Praga). Le partite di andata dei quarti di finale si giocano giovedì 8 aprile, mentre quelli di ritorno sono in programma una settimana dopo, il 15 aprile. Le semifinali si disputano il 29 aprile e il 6 maggio. La finale si svolgerà il 26 maggio allo stadio “Gdańsk Arena” di Danzica (Polonia).