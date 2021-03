Ultime Notizie » Bayern Monaco PSG » Sorteggi Champions League: abbinamenti quarti e semifinali, quando si gioca

Con tutte le italiane fuori dalla competizione, si è svolto a Nyon il sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions League. Gli accoppiamenti dei quarti di finale erano liberi, senza teste di serie, né divieti di incontri tra squadre della stessa nazione. Ai quarti di finale (andata 6/7 aprile alle ore 21 e ritorno il 13/14 aprile sempre alle ore 21 italiane) giocheranno:

1) Manchester City-Borussia Dortmund

2) Porto-Chelsea

3) Bayern Monaco-Paris SG (finaliste lo scorso anno)

4) Real Madrid-Liverpool.

Per le semifinali il tabellone è come quello del tennis. La vincente del quarto 1 giocherà contro la vincente del quarto 3, e la vincente del quarto 2 con quella del quarto 4. Le partite di andata dei quarti di finale si giocano martedì 6 e mercoledì 7 aprile, mentre quelli di ritorno sono in programma martedì 13 e mercoledì 14 aprile. Le semifinali si disputano il 27/28 aprile e il 4/5 maggio. La vincitrice della semifinale 1 sarà considerata squadra “in casa” pro forma in finale, che si giocherà la finale di sabato 29 maggio allo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul (Turchia).