Guarda il Solstizio d'estate 2020 di Stonehenge online (per la prima volta nella storia).

Dalla sua costruzione, più di 5000 anni fa, nel giorno del solstizio d’estate, il Sole è allineato con la struttura megalitica di Stonehenge. Un bellissimo spettacolo che, per la prima volta, possiamo goderci tutti dalle nostre case in diretta streaming.

A seconda dell’anno, il solstizio estivo si svolge tra il 20 e il 22 giugno nell’emisfero settentrionale. È il momento in cui la Terra attraversa il punto della sua orbita dove inizia l’estate nell’emisfero settentrionale e l’inverno nell’emisfero meridionale.

Questo giorno è il giorno più lungo (con il maggior numero di ore di luce) di tutto l’anno nell’emisfero settentrionale, è anche il giorno in cui il Sole raggiunge il suo punto più alto nel cielo. E’ anche il giorno in cui chiunque può controllare che la Terra sia rotonda grazie all’esperimento di Eratostene:

Poiché è un giorno unico quando si tratta del Sole, non c’è da meravigliarsi che molte culture abbiano costruito templi in cui nel giorno del solstizio d’estate si generano curiosi effetti di luce come la storica Stonehenge: uno dei luoghi più famosi del mondo.

Il solstizio d’estate a Stonehenge

Stonehenge è un monumento megalitico costruito tra il 3100 e il 2000 aC nella contea di Wiltshire, in Inghilterra.

Ancora oggi il suo scopo è un, anche se alcuni studi suggeriscono che era una specie diper prevedere le stagioni.

Nel giorno del solstizio d’estate, il Sole è perfettamente allineato con l’asse della costruzione, attraversando il monumento e illuminando direttamente ciò che gli archeologi chiamano “Pietra dell’altare”.

È un bellissimo evento che rivela l’enorme conoscenza dell’astronomia che esisteva durante l’età del bronzo, quando le società nomadi in Inghilterra divennero sedentarie. Ogni anno, migliaia di persone provenienti da tutto il mondo vengono in questo luogo per vedere uno spettacolo così bello, ma a causa delle circostanze uniche di quest’anno, l’evento non potrà essere tenuto.

Dove vedere Diretta Streaming Solstizio d’estate 2020 Stonehenge

Per questo motivo, il 21 giugno English Heritage trasmetterà l’evento online in diretta streaming attraverso il suo canale YouTube sin dalle prime ore del mattino, in modo che tutti noi possiamo goderlo dal comfort e dalla sicurezza delle nostre case. Trasmetteranno anche l’evento sulla loro pagina Facebook, dove hanno anche programmato uno spettacolo dal vivo che trasmetterà il tramonto da Stonehenge il 20 giugno. Puoi attivare i promemoria nelle opzioni di quei video.

English Heritage è un’organizzazione britannica senza scopo di lucro incaricata di proteggere e preservare oltre 400 edifici e monumenti storici in Inghilterra, tra cui Stonehenge.