Ultime Notizie » astronomia » La Superluna più grande e luminosa del 2022: come vederla questa sera in Streaming Live

Una superluna piena nota come ‘Luna dei cervi‘ o ‘Luna del tuono‘ illuminerà il cielo del nostro pianeta questo mercoledì, con un picco alle 18:37 GMT. Gli appassionati di astronomia dovrebbero guardare a sud-est dopo il tramonto per vedere come si alza nel cielo.

Le Superlune sono definite come qualsiasi luna piena situata ad una distanza di almeno il 90% del perigeo, ovvero il punto in cui la luna è più vicina alla Terra. La ‘luna del cervo’ orbiterà più vicino al nostro pianeta di qualsiasi altra luna piena quest’anno – sarà a 357.418 chilometri dalla Terra – rendendola la superluna più grande e luminosa del 2022.

Come vedere la Super Luna piena Streaming Live?

Poiché le lune piene dominano il cielo notturno e nascondono gli oggetti più deboli, è un buon momento per concentrare gli sforzi di osservazione usando i propri occhi, un binocolo o un telescopio per

esaminare le caratteristiche lunari.

Ad occhio nudo, questo mercoledì si possono vedere le zone alte e basse della superficie lunare, che possono assumere determinate forme con significati culturali. Con un binocolo o un telescopio, puoi vedere i dettagli di crateri, montagne, creste e altre formazioni.

D’altra parte, il nostro satellite naturale può anche essere osservato in diretta streaming alle 19:00 GMT attraverso il sito del Virtual Telescope Project.

Da dove proviene il suo nome?

Secondo varie tradizioni dei nativi americani, luglio è solitamente il mese in cui le nuove corna di un cervo emergono dalla fronte con uno strato di pelo vellutato, da qui uno dei nomi di questa superluna. Nel frattempo, il nome “Thunder Moon” è dovuto alle frequenti tempeste elettriche che si verificano durante questo mese caldo e secco dell’estate boreale.