Estate 2022: Le prossime partite amichevoli della Juventus, orario streaming

Le partite amichevoli della Juventus in questa Estate 2022, per prepararsi al nuovo campionato di Serie A 2022-2023, avranno inizio a Las Vegas (Stati Uniti) quando, nella notte italiana tra il 22 e il 23 luglio (alle ore 3 AM italiane, orario da confermare) affronterà la formazione messicana del “Deportivo Guadalajara” all’Allegiant Stadium (Paradise).

Il tour bianconero negli USA , con la presenza di Pogba e Di Maria, continuerà poi il 26/27 luglio (stesso orario del precedente match di Las Vegas, da confermare) all’impianto del Cotton Bowl di Dallas dove affronterà il Barcellona. Il 30/31 luglio ancora una partita amichevole di lusso con Juventus-Real Madrid, match che si giocerà alle ore 2 AM italiane allo stadio Rose Bowl di Pasadena (Los Angeles, California).

Tre amichevoli in tre città americane nell’ambito del Soccer Champions Tour, l’evento inaugurale organizzato da AEG, che insieme a Juve, Real Madrid, Barcellona e Club Deportivo Guadalajara coinvolge anche un’altra squadra messicana, il Club America. Sul sito ufficiale della Vecchia Signora viene spiegato dove comprare i bliglietti di queste tre partite amichevoli.

Una volta rientrata in Italia, la Juventus giocherà il 3 agosto nella classifica amchevole estiva Juventus A-Juventus B a Villar Perosa (Torino). Quest’ultima sarà l’ultima partita prima del debutto in Serie A che avverrà il 15 agosto all’Allianz Stadium quando alle 20:45 affronterà il Sassuolo.