UEFA introduce il VAR agli Europei Under 21 dopo errori arbitrali di Francia-Italia

L’UEFA ha deciso di introdurre il VAR (Video Assistant Referee) a partire dai quarti di finale degli Europei Under 21, in seguito alla disastrosa direzione di gara dell’arbitro olandese Lindhout durante la partita Francia-Italia e terminata 2-1 per i Blues.

Gli azzurrini di Paolo Nicolato sono stati pesantemente penalizzati dallae di un, entrambi non rilevati dall’arbitro.

L’UEFA ha risposto alle critiche introducendo il VAR, ma la designazione di Lindhout per la seconda giornata del torneo (dirigerà Spagna-Croazia di sabato sera a Bucarest, match valido per il Girone B) ha fatto sollevare ulteriori dubbi sulla qualità dell’arbitraggio.