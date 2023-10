Ultime Notizie » astronomia » ✨Astronomia: Scoperta nuova categoria di corpi celesti nella Nebulosa di Orione

Un gruppo di astronomi dell’Agenzia spaziale europea (ESA) ha rivelato questo lunedì la possibile esistenza di una nuova categoria di corpi celesti, dopo aver scoperto centinaia di oggetti astronomici delle dimensioni di un pianeta che fluttuano liberamente nella Nebulosa di Orione, situata a 1350 anni di distanza dalla Terra nella costellazione di Orione.

Decine di queste nuove entità, chiamate Jupiter Mass Binary Objects (JuMBOS), sono state identificate utilizzando la fotocamera nel vicino infrarosso (NIRCam) installata sul telescopio spaziale James Webb. Questi nuovi corpi celesti hanno le dimensioni di Giove, sebbene abbiano circa la metà della massa del pianeta più grande del sistema solare.

Inoltre, si stima che la sua temperatura superficiale sia di circa 1000 gradi Fahrenheit (538 gradi Celsius). Sebbene questi oggetti non possano essere classificati come stelle a causa della quantità di massa che possiedono, non possono nemmeno essere considerati pianeti, poiché non orbitano attorno a una stella madre.

“Non dovrebbero esistere”

Secondo lo scienziato Samuel Pearson, queste scoperte contraddicono le teorie esistenti sulla formazione delle stelle o dei pianeti, motivo per cui pensa che questi corpi gassosi “non dovrebbero esistere”. In precedenza, era stato suggerito che non dovrebbe essere possibile generare oggetti delle dimensioni di Giove nello stesso modo in cui vengono generate le stelle all’interno delle gigantesche nubi di polvere e gas che si trovano all’interno di una nebulosa.

A loro volta, questi oggetti sono stati rilevati muoversi nello spazio in coppia, cosa che ha lasciato perplessi gli specialisti.

Teorizzare la possibile origine di questi nuovi oggetti

Secondo gli autori dello studio, che sarà presto pubblicato sul servizio di preprint arXiv , James Webb ha osservato 42 coppie di corpi celesti nella Nebulosa di Orione.

Gli specialisti non sanno come questi JuMBOS non abbiano una stella madre attorno alla quale orbitano. Tuttavia, hanno avanzato due ipotesi per spiegare come avrebbero potuto formarsi. La prima è che siano emerse da regioni della nebulosa dove la densità di gas e polveri era insufficiente per dare origine a nuove stelle.

È stato anche proposto che questi JuMBOS probabilmente si siano formati attorno alle stelle e siano stati successivamente espulsi nello spazio interstellare attraverso interazioni gravitazionali. “L’ipotesi dell’espulsione è la più favorita in questo momento”, ha affermato il professor Mark McCaughrean, ribadendo che finora non è possibile avere ‘”una risposta concreta”. Questo perché attualmente non esistono modelli di formazione di sistemi planetari che abbiano proposto l’espulsione di coppie binarie di pianeti.

Infine, Pearson ha commentato che cercheranno di trovare una soluzione utilizzando il James Webb per separare la luce da questi nuovi oggetti e imparare di più sulla composizione delle loro atmosfere, oltre a spiegare come si sono formate. Ha anche detto che con il potente telescopio spaziale hanno cercato di localizzare più JuMBOS in altre regioni di formazione stellare.