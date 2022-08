Ultime Notizie » India » Com’è fare Shopping integrale con WhatsApp? Qui te lo spieghiamo

Meta ha appena introdotto la prima esperienza di acquisto ‘end-to-end’ su WhatsApp. Integrando JioMart, la società di e-commerce di Jio Platforms, gli utenti in India potranno ora acquistare generi alimentari direttamente dalla popolare app di messaggistica, senza uscire dall’app.

Ciò significa che gli utenti potranno sfogliare l’intero catalogo prodotti JioMart, selezionare i prodotti per aggiungerli al carrello e infine procedere alla cassa, il tutto senza mai uscire da WhatsApp. Per iniziare, tutto ciò che devi fare è inviare un messaggio di ‘Ciao’ a un numero JioMart per iniziare a fare la spesa all’interno di WhatsApp.

Sulla strada per diventare il prossimo WeChat

Questo è un anticipo delle ambizioni della popolare piattaforma di messaggistica Meta, che si avvicina al modello offerto attualmente da WeChat, fornendo una gamma di servizi orientati alla quotidianità degli utenti.

L’India è uno dei mercati WhatsApp più grandi al mondo, con oltre 400 milioni di utenti disponibili in quel mercato, quindi Meta avrà un’esperienza che ti sarà utile se espandi le esperienze di acquisto in-app come mezzo di monetizzare il servizio, visti i problemi che Meta deve affrontare quando si tratta di integrare gli annunci nell’applicazione.

Secondo una dichiarazione di Mark Zuckerberg:

“Entusiasti di lanciare la nostra partnership con JioMart in India. Questa è la nostra prima esperienza di acquisto end-to-end su WhatsApp: ora le persone possono acquistare generi alimentari da JioMart direttamente in una chat. La messaggistica aziendale è un’area con un vero slancio ed esperienze basate sulla chat come questa saranno il modo in cui le persone e le aziende comunicheranno negli anni a venire”.

E secondo Meta:

“Il lancio fa parte di una partnership strategica tra Meta e Jio Platforms per accelerare la trasformazione digitale dell’India e fornire a persone e aziende di tutte le dimensioni l’opportunità di connettersi in nuovi modi, guidando la crescita economica nel paese”.

Questo lancio segna l’inizio delle future esperienze che gli utenti vedranno sulla popolare app di messaggistica, anche a livello globale, e se seguirà il percorso di WeChat, è possibile che compaiano anche altre esperienze di acquisto come l’acquisto di biglietti per spettacoli o per ottenere destinazioni di vacanza, per esempio.