Ultime Notizie » fisco » Shakira accetta 3 anni di carcere (non andrà in prigione) e una multa di 7,3 milioni

Shakira ha accettato, lunedì, di aver frodato il Tesoro spagnolo per 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014. Dopo settimane di trattative, la cantante colombiana ha finalmente accettato le accuse – Procura, Procura di Stato e Generalitat – una pena detentiva di tre anni (che non sconterà) e il pagamento di una multa di 7,3 milioni di euro. In cambio dell’accettazione dei fatti e del pagamento della parcella del defraudato (l’ha già restituita), l’accordo ha ridotto sostanzialmente le pene: la Procura aveva inizialmente chiesto otto anni e due mesi di reclusione e una multa di 23,5 milioni. L’accordo prevede anche la sostituzione della pena detentiva con il pagamento di un’altra multa di 432.000 euro.

Il magistrato José Manuel del Amo ha emesso ad alta voce la sentenza che, essendo frutto di una conformità, è ormai definitiva. Non c’è possibilità di appello e, inoltre, non ci saranno più le udienze del processo e Shakira potrà tornare subito a Miami con i figli. Come previsto, il processo penale avrebbe svelato la vita quotidiana dell’artista a Barcellona negli anni in cui ebbe una relazione sentimentale con l’ex difensore del Barça Gerard Piqué. Era prevista la deposizione di un massimo di 117 testimoni che in quel momento avevano rapporti personali e professionali con lei.

La necessità di evitare questa esposizione pubblica e di ridurre al minimo il rischio di prigione l’ha portata ad accettare il patto. “Devo scegliere le mie battaglie e la più importante adesso è fare di tutto affinché i miei figli vivano una vita piena e si concentrino su ciò che è veramente importante: vederli crescere e passare del tempo con loro, senza sottoporli all’angoscia di vedere la loro madre in un processo penale con il logorio che ciò comporta”, ha dichiarato subito dopo aver accettato la condanna per frode fiscale.

Con l’accordo, Shakira ammette che, tra il 2012 e il 2014, è stata residente fiscale in Spagna e ha dovuto pagare le tasse qui. Questa è stata, fin dall’inizio dell’indagine, la questione in discussione. La cantante ha sempre difeso che in quel periodo era una nomade che girava il mondo dando concerti e che le sue uniche visite a Barcellona, ​​sempre sporadiche, erano per far visita a Piqué. L’Agenzia delle Entrate ha effettuato un’indagine approfondita contattando fornitori di servizi e professionisti che hanno assistito Shakira in quella fase, ed è giunta alla conclusione che ha trascorso più della metà dell’anno in Spagna, condizione necessaria affinché un cittadino possa essere considerato residente fiscale.

L’indagine si basava sulla raccolta di testimoni che, a partire da lunedì, avrebbero sfilato per l’aula del tribunale per raccontare la vita del cantante in quel momento. Non sarà più necessario con un accordo che specifichi che la sanzione sarà pari al 50% dell’importo frodato e che vige l’attenuante della riparazione del danno, avendo precedentemente pagato i 14,5 milioni di euro più interessi (17,4 in totale). Ci sono stati tentativi di stipulare un patto in passato, ma sono falliti. Il primo, nell’estate del 2022. I termini erano già molto simili a quelli sigillati questo lunedì: Shakira accetterebbe una pena detentiva per inadempienza, accetterebbe i fatti e pagherebbe una multa. Se le trattative non hanno dato frutti, è stato in parte a causa dell’insistenza di coloro che lo circondavano affinché combattesse perché potesse vincere la causa. L’artista ha finito per sbattere la porta in faccia alla Procura accusandola di essere “intransigente”.

Pochi giorni dopo, il pubblico ministero ha presentato il suo atto d’accusa.

Le conversazioni erano congelate. Ma, con l’avvicinarsi della data del processo, e soprattutto dopo la rottura con Piqué, Shakira ha mantenuto il patto ancora una volta. Cambiò avvocati e assunse l’avvocato penalista Pau Molins, che aveva vinto una causa molto simile, anche per quanto riguarda la residenza fiscale di un cliente: l’ex motociclista Sito Pons. Con l’intenzione di fare tabula rasa, Molins è tornato quest’estate alle trattative con la Procura, ma neanche queste si sono concretizzate. Tutto lasciava presagire che ci sarebbe stato un processo finché, qualche settimana fa, i negoziati sono stati ripresi.

Nonostante il patto, i problemi di Shakira con la giustizia in Spagna non sono finiti. La Procura ha presentato una seconda denuncia per presunta frode ai danni del Tesoro nel 2018. Lo accusa di aver frodato sei milioni di euro utilizzando una “rete di società” per “simulare” il trasferimento di diritti a società strumentali. Il Pubblico Ministero ha chiesto all’Interpol di notificare la denuncia e la citazione all’artista, residente a Miami, affinché possa dichiararsi indagata per due reati fiscali.

Un patto per i bambini

La dichiarazione pubblica inviata dal team dell’artista contraddice parzialmente quanto concordato in aula. Al processo, Shakira si assume la sua colpa; davanti all’opinione pubblica, lo respinge ancora una volta. “Mi sentivo pronta ad affrontare il processo e a difendere la mia innocenza. ‘I miei avvocati erano convinti che avessimo avuto un processo vincente’, ha detto la cantante, che ha chiesto che venga rivisto il sistema penale spagnolo in questo tipo di processi e ha espresso la sua ammirazione per altri indagati per reati simili (citando espressamente l’ex giocatore del Real Madrid Xavi Alonso e dell’ex motociclista Sito Pons) “che hanno lottato fino alla fine”. Alla fine, aggiunge, ha accettato per ragioni “personali, emotive e sentimentali”.

“Avevo due opzioni: continuare a lottare fino alla fine, ipotecando la mia tranquillità e quella dei miei figli, smettere di fare canzoni, album e tour, senza potermi godere la carriera e le cose che mi piacciono, oppure fare un accordo, chiudere e lascio alle spalle questo capitolo della mia vita guardando al futuro”, aggiunge Shakira in quella dichiarazione. “Vincere non è un trionfo se il prezzo da pagare è vedersi rubati tanti anni di vita (…) Per me, oggi, vincere è riacquistare il mio tempo”.