Shakira indagata per reati fiscali in Spagna: 2° caso aperto dal Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna

Il Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna (Spagna) ha comunicato giovedì che ha aperto un procedimento contro la cantante colombiana Shakira per due presunti reati contro l’Agenzia delle Entrate per l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPF) e l’imposta sul patrimonio nell’esercizio del 2018.

Si tratta del secondo caso di reato fiscale che Shakira affronta in Spagna. Il primo è più avanzato e si prevede che il processo inizi il prossimo 20 novembre presso l’Audiencia di Barcellona per aver presunto defraudato 14,5 milioni di euro al fisco spagnolo tra il 2012 e il 2014. In caso di condanna per questo caso, potrebbe affrontare una pena detentiva.

Il secondo caso è stato aperto da un tribunale del comune di Esplugas de Llobregat, nella provincia di Barcellona, a seguito di una denuncia della Procura.