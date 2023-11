Ultime Notizie » codici QR » Come connettersi a qualsiasi rete WiFi anche se non conosci la Password

Oggi essere online è essenziale quasi quanto respirare. Ma cosa fare quando devi connetterti a una rete WiFi e non hai la password a portata di mano? Non preoccuparti, qui ti mostriamo come ottenerlo legalmente e facilmente.

Sono molte le situazioni in cui potresti aver bisogno di connetterti alla rete WiFi senza avere la password. Ad esempio, se arrivi a casa di un amico o di un familiare e hai bisogno della sua rete wireless WiFi. Non ricordano la password e non è visibile sul router.

Succede anche se di recente hai cambiato la password del tuo WiFi e hai dimenticato di aggiornarla su tutti i tuoi dispositivi Internet, o magari ti trovi in ​​un esercizio pubblico che offre WiFi, ma il codice QR per connettersi è usurato o non visibile, e non è possibile ottenere la password dello staff.

Innanzitutto, ricordiamolo: l’obiettivo non è hackerare la rete di qualcuno. Si tratta di accedere legittimamente alle reti WiFi a nostra disposizione.

Metodi per connettersi al WiFi senza password

Un metodo popolare e semplice consiste nell’utilizzare lo standard WPS (Wi-Fi Protected Setup). Questa funzione, presente nei router dal 2007, consente di connettere i dispositivi al segnale senza inserire manualmente la password e senza dover resettare il router o ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica.

Devi solo cercare il pulsante WPS sul tuo modem e sul tuo dispositivo mobile. Dopo aver premuto entrambi, la connessione viene effettuata automaticamente in pochi secondi.

Se non disponi di WPS o preferisci un’altra opzione, i codici QR sono i tuoi alleati. Molti router moderni includono un codice QR che, una volta scansionato con la fotocamera del tuo smartphone, ti connette direttamente alla rete.

Un’altra soluzione pratica, utile soprattutto in occasione di riunioni o visite con gli amici, è quella di condividere la connessione WiFi di un altro dispositivo mobile.

Sui dispositivi Android ciò può essere fatto generando un codice QR dal telefono già connesso alla rete, che un altro utente può scansionare per accedervi.

Gli utenti iPhone possono condividere la password in modo simile, purché entrambi i dispositivi abbiano WiFi e Bluetooth attivi.

Esistono anche applicazioni di terze parti che possono semplificare la connessione alle reti WiFi. Ad esempio, SimpleWPS è un’app che funge da ponte tra il telefono e il router, consentendoti di connetterti senza bisogno di una password. Una volta connesso, puoi anche disinstallare l’app, poiché il tuo dispositivo ricorderà la rete.

Inoltre c’è sempre la possibilità di connettersi con un cavo Ethernet: collegandosi in questo modo, non solo non avrai bisogno della password, ma la tua connessione sarà anche molto più veloce e stabile.

Infine, un ripristino delle impostazioni di fabbrica del router ripristinerà la password iniziale sull’adesivo posteriore. Questo può essere utile se hai dimenticato la nuova password o non funziona nient’altro.

In un mondo ideale, avremmo sempre accesso alle password WiFi quando ne avremo bisogno. Ma in realtà, questi metodi forniscono modi sicuri e legali per rimanere connessi alla rete WiFi.

È fondamentale ricordare l’importanza del rispetto della privacy e della sicurezza delle reti WiFi. Queste tecniche devono essere utilizzate in modo responsabile ed etico.