Cerimonia Apertura Mondiali Qatar 2022 Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Cerimonia inaugurale Qatar 2022 streaming live tv: orari e dove vederla online e in tv. Cerimonia inaugurale dei polemici mondiali di calcio di Qatar 2022 senza Shakira e Dua Lipa. Entrambe le artiste, così come ha scelto di fare Rod Stewart, si sono rifiutate di cantare all’evento che si svolgerà questa domenica allo stadio Al Bayt. Un rifiuto ai mondiali 2022 come protesta per le politiche contro i diritti umani attuate nel Paese.

Come di consueto, prima della partita inaugurale in programma domenica 20 novembre 2022, con calcio d’inizio fissato alle ore 17 (ora italiana), tra i padroni di casa del Qatar con l’Ecuador (per il gruppo A che comprende anche Olanda e Senegala), si sarà la cerimonia d’apertura, storicamente uno dei momenti più visti dell’intero torneo.

Dove vedere cerimonia inaugurale Qatar 2022 streaming live tv

Intorno alle 16:00 ora italiana, inizierà la cerimonia inaugurale dei Mondiali, con il collegamento anticipato alle ore 15:30 circa. L’evento sarà trasmesso in tv dalla Rai che detiene i diritti tv dei Mondiali in Qatar, in particolare su Rai 1 in chiaro anche sul digitale terrestre, gratis per tutti.

In streaming gratis basta accedere al sito di Rai Play e selezionare Rai 1 tramite cellulare, tablet, pc o notebook (occorre registrarsi gratuitamente o inserire le credenziali in caso di precedente registrazione). Da tablet e smartphone è possibile, inoltre, scaricare l’app di RaiPlay per seguire in diretta online la cerimonia.