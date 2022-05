Ultime Notizie » Calcio Serie B » Pisa-Monza Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Pisa-Monza Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi domenica 29 maggio 2022 alle ore 20:30 italiane all’Arena Garibaldi per la sfida di ritorno della finale PlayOff di Serie B 2021-22, ultima tappa per decidere quale squadra sarà promossa in Serie A.

Si riparte dal risultato della partita di andata giocata all’U-Power Stadium terminato 2-1 a favore del Monza, con i gol di Mota Carvalho e Gytkjaer, precedenti al sigillo nel finale di Berra per i nerazzurri. Due risultati su tre a disposizione per il Monza quindi, un po’ più vicino alla prima promozione in Serie A della sua storia. Scopri le probabili formazioni e, di seguito, dove vedere Pisa-Monza Streaming Gratis Online.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Benali; Puscas, Torregrossa. Allenatore D’Angelo.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Paletta, Pirola; Molina, Mazzitelli, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. Allenatore Stroppa.

⚽ Dove vedere Pisa-Monza in TV

Pisa-Monza diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

⚽ Pisa-Monza Streaming Gratis alternativa in italiano



Match trasmesso in diretta anche su Sky ai seguenti canali:(201 del satellite),(202 del satellite),(213 del satellite) e(sul numero 251 del satellite). Ulteriore opzione è rappresentata da

Pisa-Monza streaming gratis per gli abbonati con DAZN e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano perchè considerato illegale in Italia.

⚽ Alternativa Online per vedere Pisa-Monza Streaming Gratis

Alternative per vedere Pisa-Monza non ce ne sono. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.