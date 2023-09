Ultime Notizie » Cagliari Milan » Serie A: tonfo dell’Inter contro il Sassuolo, ok Milan e Napoli

DIRETTA SERIE A – L’Inter perde in casa contro il Sassuolo dopo cinque vittorie consecutive. Il Milan, vincendo contro il Cagliari (1-3), si unisce in vetta alla classifica e il Napoli ritrova le sue due stelle Osimhen e Kvaratskhelia (4-1 in casa contro l’Udinese). L’Inter sblocca il punteggio nel recupero del primo tempo, ma il Sassuolo pareggia grazie ad una filtrazione di Bajrami. Poi, il Sassuolo segna il gol della vittoria con Berardi, già in gol contro la Juventus nel scorso turno di campionato.

Domenico Berardi è il giocatore in attività che ha segnato più gol in Serie A contro l’Inter (otto, in 16 sfide) ed è stato coinvolto in 17 gol in Serie A a San Siro (tra Inter e Milan). Dal suo esordio nella competizione nel 2013/14 nessun giocatore ha preso parte a più reti in un singolo stadio in trasferta (17 anche per Ciro Immobile al Ferraris).

Tabellino di Inter-Sassuolo risultato esatto finale 1-2

Marcatori gol: 46′ pt Dumfries (I), 9′ st Bajrami (I), 18′ st Berardi (S).

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (23′ st De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (40′ st Klaassen), Mkhitaryan (23′ st Frattesi), Dimarco (23′ st Carlos Augusto); Thuram (23′ st Sanchez), Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, Asllani, Pavard, Bisseck, Agoume, Kamate, Sarr, Stankovic. All.: Inzaghi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti (1′ st Tressoldi), Vina (1′ st Pedersen); Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami (16′ st Castillejo), Laurienté; Pinamonti (34′ st Defrel). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Ferrari, Obiang, Ceide, Volpato, Thorstvedt. All.: Dionisi.

Arbitro: Massimi. Ammoniti: Matheus Henrique (S), al 26′ st ammonito Inzaghi (I) per proteste.