DIRETTA CALCIO – La 27a giornata di Serie A si è conclusa con le vittorie di Atalanta sulla Lazio a Bergamo (3-2) e della Roma all’Olimpico sulla Sampdoria (2-1). Sono i risultati delle partite delle 21:45 mentre alle 19:30 si era concluso un rocambolesco pari fra Inter e Sassuolo (3-3).

Atalanta-Lazio 3-2 in rimonta

La Lazio stava vincendo 0-2 dopo 11 minuti. All’autogol di de Roon al 5′ seguiva il gol di Milinković-Savić all’11. In una partita ricca di emozioni l’Atalanta, senza Gasparini in panchina perchè squalificato, riesce a rimontare con Gosens al 38′, uno strepitoso gol di Malinovskiy al 66′ e un colpo di testa

all’80’.

Con questo risultato, prima sconfitta dopo 21 partite senza sconfitte, la Lazio resta a quota 62 punti in classifica, a -4 dalla capolista Juventus. Con la vittoria sul Sassuolo, l’Inter di Conte rafforza il terzo posto con 58 punti, mentre l’Atalanta sale a quota 54.

Roma-Sampdoria 2-1 in rimonta, doppietta Dzeko

La Roma piega in rimonta la Sampdoria per 2-1 grazie alla doppietta di un ispiratissimo Dzeko, autore di due gol meravigliosi. Blucerchiati che hanno giocato una buona partita ma che si sono dovuti arrendere alla classe del bosniaco. Anche la Roma, giunta alla sua terza vittoria consecutiva, sale in graduatoria e si conferma in 5a posizione (48 punti) davanti al Napoli (42 punti). La Sampdoria rimane ferma a quota 26.