Ultime Notizie » Errore WhatsApp » WhatsApp non funziona? Come risolvere gli errori dell’Applicazione

Quando WhatsApp non funziona, molti utenti ne vengono danneggiati, poiché è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo. La caduta di questo social network può far sì che le persone vengano tagliate fuori o non abbiano accesso alle proprie conversazioni. Esistono però diverse alternative per risolverlo. Vuoi conoscerli? Prestare attenzione alle seguenti raccomandazioni.

Questa app viene utilizzata come strumento di lavoro in diverse organizzazioni. È quindi necessario conoscere alcuni semplici accorgimenti da adottare quando si hanno difficoltà con WhatsApp, poiché si potrebbe perdere il contatto con un numero importante o con un familiare.

Perché WhatsApp non funziona?

I problemi con questa applicazione possono essere vari. Tra i motivi più comuni per cui WhatsApp non funziona c’è la connessione internet o la copertura del tuo dispositivo mobile. Un’altra alternativa è che la piattaforma sia caduta. In questo caso non devi fare altro che aspettare e avere pazienza perché si tratta di un errore commesso dall’azienda stessa.

Cosa fare se WhatsApp non funziona?

Se WhatsApp non funziona, la prima cosa da fare è verificare la connessione Internet del tuo dispositivo mobile. In questo modo puoi assicurarti che l’app non abbia un problema generale ed è solo perché i tuoi dati non funzionano bene.

Tuttavia, questo non è l’unico modo per rendere l’applicazione reattiva. Ti mostriamo altri sette consigli che ti saranno molto utili.

Prova a riavviare WhatsApp (o il tuo telefono)

Se noti un malfunzionamento dell’app e vuoi riavviarla non devi fare altro che accedere alla sezione multitasking del tuo cellulare. Per fare ciò, premi l’icona nella parte inferiore dello schermo (ha la forma di un quadrato o di due rettangoli sovrapposti). In questo modo sarai in grado di identificare tutte le applicazioni aperte sul tuo cellulare.

Una volta visualizzate tutte le app, devi scorrere quelle aperte fino a trovare il social network e farla scorrere verso l’alto per riavviare. Se le difficoltà persistono, l’ideale è riavviare il cellulare.

Aggiorna il sistema operativo del telefono

Una seconda opzione è aggiornare il sistema operativo del tuo dispositivo. Qui ti spieghiamo come farlo se hai un cellulare Android o un iPhone.

Android : Assicurati che il tuo telefono sia connesso a Internet Inserisci le impostazioni Seleziona Informazioni sul telefono e controlla gli aggiornamenti Quindi scegli Installa ora

: iPhone : Accedi alle impostazioni. Quindi agli aggiornamenti generali e software Fai clic su Aggiornamenti automatici e attiva il download degli aggiornamenti iOS Scegli l’opzione per installare gli aggiornamenti iOS Il tuo dispositivo si aggiornerà automaticamente all’ultima versione di iOS o iPadOS.

:

Reinstallare WhatsApp

Prima di reinstallare WhatsApp, devi effettuare un backup in modo che le tue informazioni non vadano perse. Per fare ciò, vai su applicazioni, seleziona i tre punti in alto a destra, scegli chat, clicca su backup e premi salva.

Successivamente, elimina l’applicazione dal tuo cellulare. Vai alle impostazioni, seleziona WhatsApp e fai clic su Elimina. Quindi vai sul Play Store di Android, cerca l’applicazione e seleziona Installa.

Cancella i dati e la cache di WhatsApp

Un’altra opzione per risolvere i problemi di WhatsApp è svuotare la cache e cancellare i dati. La cache contiene informazioni utilizzate di frequente ed è molto comune che la sua eliminazione risolva il problema.

Inserisci le impostazioni.

Fare clic su applicazioni e gestione applicazioni. Puoi anche trovare questa opzione come tutti gli altri.

Seleziona WhatsApp.

Vedrai svuotare la cache ed eliminare i dati. La prima cosa da fare è svuotare la cache e riavviare il dispositivo.

Se il problema persiste, segui la stessa procedura ed elimina i dati.

Libera spazio sul tuo telefono

Devi solo fare quanto segue:

Se il tuo dispositivo mobile non dispone di spazio di archiviazione sufficiente, potresti registrare messaggi come WhatsApp ha smesso di funzionare. Ciò è dovuto al fatto che la memoria ha poco spazio. Per risolverlo devi seguire questi passaggi:

Entra nelle impostazioni.

Seleziona spazio di archiviazione. Ricordati di assicurarti di avere almeno 100 MB a 200 MB.

Quindi elimina le app che non ti servono. Questo ti aiuterà a creare più spazio sul tuo telefono. Pertanto, WhatsApp potrà funzionare di nuovo.

Verifica che il tuo account Gmail sia valido

Ogni telefono è collegato a un account Gmail. Quando questo non è più valido, WhatsApp smette di funzionare. In questo caso, devi uscire dal tuo account email e accedere con un altro ID.

Verifica che il telefono non sia in modalità aereo

Quando il tuo dispositivo mobile è in modalità aereo, tutte le reti di cui disponi vengono disabilitate, inclusi i dati o la connessione Wi-Fi. Potresti aver attivato questa opzione per caso. Sebbene il modo per verificarlo possa cambiare a seconda della marca del cellulare, questa opzione nelle impostazioni è normale:

Entra nelle impostazioni.

Scegli le reti mobili.

Cerca l’opzione modalità aereo.

Se è attivo, è necessario fare clic sull’opzione per disattivarlo.

Come segnalare un problema su WhatsApp?

WhatsApp ha la possibilità di contattarli dalla sua applicazione. Devi solo fare quanto segue:

Accedi a WhatsApp dal tuo dispositivo mobile

Scegli l’icona dei tre punti situata nell’angolo in alto a destra

Seleziona le impostazioni. Quindi fare clic su aiuto

Premi contattaci e segnala il problema.

Infine, fai clic su Avanti.

Cos’è WhatsApp e come funziona?

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica per telefoni cellulari più popolari in tutto il mondo. Può essere utilizzato su smartphone e viene utilizzato per inviare e ricevere messaggi di testo e file multimediali tra utenti.

Il suo funzionamento è molto simile ai programmi di messaggistica istantanea per un computer. Tuttavia, è focalizzato e adattato ai dispositivi mobili. Inoltre, ha una versione desktop.