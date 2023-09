Ultime Notizie » Diretta Inter Sassuolo » Napoli-Udinese Streaming Gratis e Inter-Sassuolo Diretta TV, dove vederle Oggi

Dove vedere Napoli-Udinese in tv e Inter-Sassuolo streaming. Le due partite fanno parte della 6a giornata di Serie A, turno infrasettimanale. Entrambe le sfide si giocano oggi mercoledì 27 settembre 2023, alle ore 20:45 italiane.

Il Napoli ospiterà l’Udinese nel sesto turno di Serie A. Entrambe le squadre non stanno ottenendo risultati positivi, con il Napoli che ha raccolto solo due punti nelle ultime tre partite e si trova al settimo posto in classifica, mentre l’Udinese ha ottenuto solo tre pareggi e si trova in una posizione bassa. Entrambe le squadre stanno lottando per trovare la via del gol, con l’Udinese che finora ha segnato solo un gol.

L’Inter, guidata da Simone Inzaghi, è in testa alla classifica di Serie A dopo 5 partite e 5 vittorie, avendo segnato 14 gol e subito solo una rete. Il Sassuolo si trova all’undicesimo posto, con 6 punti, e ha vinto due partite su tre, perdendo solo contro il Frosinone in casa.

Napoli-Udinese e Inter-Sassuolo: ultime notizie formazioni

Rudi Garcia si affida a Mario Rui e al rientrante Politano per tornare alla vittoria. Osimhen e Kvaratskhelia confermati nonostante qualche mugugno. Scelte pressoché forzate per Sottil, con un unico vero dubbio davanti: Success favorito su Lucca. Pereyra reclama un posto, ma la condizione ottimale è lontana.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Udinese e l’arbitro



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia. A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, Zanoli, Olivera, Elmas, Gaetano, Cajuste, Zerbin, Simeone, Lindstrom, Raspadori.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Success, Lucca. Allenatore: Sottil. A disposizione in panchina: Okoye, Malusà, Guessand, Ferreira, Camara, Zarraga, Thauvin, Aké, Pafundi.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

Inzaghi perde Arnautovic, ma contro il Sassuolo cambia qualche pedina: Bastoni verso la conferma, mentre dovrebbe riposare Mkhitaryan, con Frattesi pronto all’esordio da titolare a San Siro. Niente da fare per Cuadrado, che si è ancora allenato a parte. Dionisi non cambia l’undici titolare che ha sorpreso la Juventus.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo e l’arbitro



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Asllani, Agoume, Mkhitaryan, Klaassen, Sanchez, Sarr.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Pedersen; Henrique, Racic; Berardi, Throstvedt, Laurentie; Pinamonti. Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Pegolo, Consigli, Viti, Vina, Ferrari, Missori, Boloca, Obiang, Bajrami, Ceide, Mulattieri, Castillejo, Volpato.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Napoli-Udinese e Inter-Sassuolo in TV, che canale?



Napoli-Udinese e Inter-Sassuolo diretta tv con DAZN. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’appufficiale di Dazn dalle televisori intelligenti o da uno dei molti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) nel caso di una televisione non di ultima generazione

Napoli-Udinese e Inter-Sassuolo Streaming Gratis in italiano



Napoli-Udinese e Inter-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Juventus-Lecce su richiesta.

Alternative Napoli-Udinese e Inter-Sassuolo Live Streaming da vedere On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare Napoli-Udinese e Inter-Sassuolo. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.