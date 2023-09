Ultime Notizie » astronomia » L’ultima Superluna del 2023

L’ultima Superluna del 2023 sorgerà questa settimana, quando la Harvest Moon – una delle lune piene più famose di tutte – ascenderà nei cieli autunnali.

Ufficialmente piena alle 5:58 EDT di venerdì 29 settembre, la luna piena sarà vista meglio sorgere a est più tardi quel giorno, al momento del sorgere della luna dove ti trovi. Sarà nella costellazione dei Pesci. La luna apparirà luminosa e piena anche il giorno prima e dopo. Un paio di sere dopo, domenica 1 ottobre, la luna – a quel punto illuminata al 90% e nella costellazione dell’Ariete – brillerà vicino a Giove.

Perchè si chiama Harvest Moon

Il nome più popolare per la luna piena di settembre è Harvest Moon perché sorge vicino al tramonto per alcune sere di seguito e fornisce agli agricoltori una luce lunare extra per aiutarli a portare il raccolto.

Tuttavia, stabilire quale luna piena venga chiamata Luna del Raccolto è tutta una questione di tempismo. È un nome dato alla luna piena più vicina all’equinozio di settembre; quest’anno è avvenuto alle 2:50 EDT di sabato 23 settembre.

Nelle occasioni in cui la luna piena di ottobre si verifica più vicino all’equinozio, la luna piena di settembre è generalmente chiamata Luna del mais. Ciò accade ogni tre anni: i nomi alternativi dei nativi americani per la luna piena di settembre includono Drying Rice Moon, Falling Leaves Moon e Freezing Moon.

Harvest Moon, ultima superluna del 2023

La Harvest Moon di quest’anno sarà la quarta e ultima superluna del 2023, e si verificherà due giorni dopo aver raggiunto il perigeo, il punto più vicino nella sua orbita alla Terra. Poiché la Luna sarà un po’ più vicina alla Terra rispetto alla media, apparirà leggermente più grande e luminosa del solito. Anche la Luna piena dello Storione e la Luna Blu di agosto erano superlune, così come la Luna piena di Cervo di luglio.

Sorgendo a circa 224.000 miglia (361.000 chilometri) dalla Terra, Harvest Moon sarà la terza superluna più vicina dell’anno. La prossima luna piena avverrà il 28 ottobre; conosciuta come la Luna del Cacciatore, sarà parzialmente eclissata dalla Terra.

Dove vedere l’ultima Superluna del 2023 in diretta streaming

Non perderti questo spettacolare appuntamento astronomico: la Harvest Moon può anche essere osservata in diretta streaming attraverso il sito online del Virtual Telescope Project.