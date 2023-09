Dove vedere Sassuolo-Juventus Streaming Gratis: orario e quando si gioca

Nonostante Allegri abbia cercato di tranquillizzare la squadra, la Juventus è determinata a cercare la vittoria per ottenere la prima posizione in classifica. Il Sassuolo, invece, ha avuto una stagione difficile finora e cerca di migliorare la propria posizione in classifica. La partita è anche speciale per Berardi, che è stato vicino ad unirsi alla Juventus durante l’estate scorsa.

A che ora gioca la Juventus oggi

Anticipo della 5a giornata di Serie A 2023/24, allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia, oggi sabato 23 settembre 2023, alle ore 18:00 italiane. Scopri le formazioni e dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming.

Statistica in evidenza: Nonostante la vittoria per 1-0 contro la Juventus, il Sassuolo ha ottenuto la percentuale più alta di sconfitte interne contro la squadra bianconera rispetto ad Inter e Milan.

Sassuolo-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dionisi ha poche incertezze sulla formazione della squadra. Riafferma Pinamonti come l’unico attaccante. Weah e McKennie si contendono il ruolo di ala destra, mentre Miretti è ancora in vantaggio su Fagioli a centrocampo. In avanti, conferma Vlahovic e Chiesa come sempre.

⚽ Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Matheus Henrique, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté, Pinamonti. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Pegolo, Consigli, Viti, Pedersen, Ferrari, Missori, Boloca, Obiang, Thorstvedt, Ceide, Mulattieri, Castillejo, Volpato. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alvarez.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Rugani, Cambiaso, Weah, Fagioli, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia, Kean, Milik. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba.

Arbitro: Andrea Colombo di Como. Assistenti: Raspollini e Affatato. IV uomo: Sozza. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Di Martino.

Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, ha segnato quattro gol nelle prime quattro partite di campionato. Ora sta cercando di segnare almeno un gol nella prossima partita per raggiungere un nuovo record personale. Se riuscirà nell’impresa, diventerà il quinto giocatore della Juventus degli ultimi 40 anni a segnare almeno cinque gol nelle prime cinque partite di campionato. I giocatori che lo hanno preceduto in questa impresa sono Cristiano Ronaldo, Dybala, Trezeguet e Del Piero.

Sassuolo-Juventus in TV, che canale?



Sassuolo-Juventus diretta tv con DAZN. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’appufficiale di Dazn dalle televisori intelligenti o da uno dei molti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o

Federico Chiesa ha raggiunto un importante traguardo nella Serie A, segnando tre gol nelle prime quattro partite. Ha avuto un ruolo chiave nel contribuire a sette gol nelle ultime nove partite di campionato, dimostrandosi uno dei giocatori più influenti della Juventus. Nessun altro giocatore bianconero, ad eccezione di Vlahovic, è stato coinvolto in altrettanti gol da maggio ad oggi.

Sassuolo-Juventus Streaming Live Gratis in italiano



TIMVISION Box) nel caso di una televisione non di ultima generazione. La telecronaca di Sassuolo-Juventus su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Sassuolo-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Sassuolo-Juventus su richiesta.

Alternative per vedere Sassuolo-Juventus Gratis Streaming

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Sassuolo-Juventus. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.