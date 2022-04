Ultime Notizie » Bitcoin » Bitcoin a 1,3 milioni di dollari se adottato come valuta di riserva

Il valore del bitcoin potrebbe raggiungere 1,3 milioni di dollari se la criptovaluta venisse adottata dalle banche centrali come valuta di riserva, secondo un’analisi della società di investimento statunitense VanEck. In un rapporto pubblicato il 30 marzo, gli analisti della società ipotizzano che il sistema di riserva globale potrebbe cambiare radicalmente a causa delle sanzioni imposte dall’Occidente alla Russia a seguito della sua operazione militare in Ucraina.

Le attività in valuta estera che Mosca deteneva nelle banche internazionali per un valore di circa 300 miliardi di dollari sono state congelate. Questo precedente potrebbe causare la diversificazione delle riserve delle banche centrali e degli attori privati. “È probabile che le banche centrali cambino il loro mix di riserve a scapito di dollaro, euro e yen”, affermano gli esperti.

Suggerendo che le banche centrali perderanno fiducia nelle valute fiat e opteranno per oro o bitcoin, gli esperti hanno deciso di calcolare il prezzo “globale” dell’asset secondo una formula che divide l’offerta di moneta globale (M0) per l’offerta totale della riserva.

Considerando che il numero massimo di bitcoin che si possono estrarre è di 21 milioni, i ricercatori hanno ottenuto la cifra di 1,3 milioni di dollari per ogni bitcoin. Allo stesso modo, hanno stimato il prezzo dell’oro, che sarebbe vicino a 31.000 dollari l’oncia per i paesi con le maggiori disponibilità di questo metallo.

Per uno scenario con una massa monetaria più ampia (M2), che presuppone “maggiori tensioni nei sistemi finanziari e monetari”, i prezzi di questi asset sarebbero ancora più alti: 105.000 dollari per l’oro e 4,8 milioni di dollari per bitcoin.

Bitcoin è attualmente scambiato a $46.409, secondo l’indice CoinMarketCap. Il prezzo dell’oro è di $ 1.924 l’oncia.