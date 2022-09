Ultime Notizie » Amber Heard » Depp vs Heard, il film del processo più visto dell’anno

Il servizio di streaming americano Tubi ha pubblicato il trailer ufficiale del film “Hot Take: The Depp/Heard Trial“, una narrazione romanzata del controverso processo per diffamazione tra gli attori Johnny Depp e Amber Heard, che ha monopolizzato l’attenzione del pubblico quest’estate.

Il film, con Mark Hapka nei panni di Depp e Megan Davis nei panni della sua ex moglie, sarà disponibile sulla piattaforma a partire da oggi venerdì 30 settembre, gratuitamente e con pubblicità inclusa, riporta The Variety.

Nel “processo più seguito dell’anno“, afferma il trailer, la giuria ha ritenuto che Heard avesse diffamato Depp con le accuse di violenza domestica mosse contro di lui nel 2018, ritenendo anche l’attore responsabile delle dichiarazioni diffamatorie su Heard. Ora l’attrice deve pagare all’ex marito un totale di 15 milioni di dollari, mentre Depp è obbligato a risarcire l’ex moglie con due milioni di dollari di danni.