Google semplifica utilizzo Traduttore su iOS con nuova opzione

Se utilizzi frequentemente Google Traduttore sul tuo iPhone, ti interesserà conoscere le nuove dinamiche proposte dal team di Google. Una piccola modifica che semplifica l’utilizzo del traduttore nella schermata iniziale del tuo dispositivo, senza dover aprire l’app.

Nuovo widget di Google Translate su iOS

Google Translate viene aggiornato su iOS con un nuovo widget che renderà più facile per gli utenti l’utilizzo dell’app dalla schermata iniziale del cellulare. Ad esempio, il widget consentirà l’accesso alla telecamera per avviare rapidamente una traduzione di qualsiasi testo che troviamo nel nostro ambiente.

Questo widget ci consentirà inoltre di abilitare la trascrizione in tempo reale o di accedere alla modalità chat. Ricorda che se utilizziamo quest’ultima opzione, l’app rileva le lingue delle persone che hanno la conversazione per tradurle in tempo reale.

E, naturalmente, nel widget avremo anche la barra di ricerca sempre disponibile per scrivere il testo che vogliamo tradurre, tra le altre opzioni.

Quindi dal widget avrai tutte le opzioni popolari delper usarlo rapidamente in qualsiasi momento.

Una dinamica utile se utilizzi spesso questo strumento di Google o quando sei in viaggio, ti farà già risparmiare tempo e dover aprire costantemente l’app. E Google Translate non è l’unico a ricevere nuovi widget su iOS. Google Drive aggiunge anche nuovi widget a iOS per iPad.

Le nuove proposte forniscono all’utente maggiori informazioni, ad esempio, mostrano fino a 8 file recenti che possono essere rilevanti e l’accesso a documenti condivisi, file, tra le altre opzioni.

Quindi, semplicemente accedendo al widget, gli utenti possono aprire direttamente qualsiasi file che hanno utilizzato di recente o accedere ad alcune delle funzioni più popolari di Drive. Tutto questo senza dover aprire l’applicazione Google Drive.